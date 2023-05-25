За сутки по Грайворонскому округу Белгородской области с Украины выпустили 87 снарядов, по другим территориям — более 20

24 мая под огонь украинских силовиков попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский городские округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Территория региона попала под обстрелы и атаки беспилотников:

в Белгородском районе по хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов, на подлете к селу Соломино сбит беспилотник; пострадавших и разрушений нет;

в Борисовском районе рядом с хутором Лозовая Рудка с беспилотника сброшено взрывное устройство, пострадавших и разрушений нет;

в Валуйском округе сработала российская система ПВО, последствий на земле не зафиксировано;

в Волоконовском районе девять артиллерийских мин из миномета выпущено по хутору Старому, пострадавших и разрушений нет;

в Грайворонском городском округе 84 снаряда выпущено по погранпереходу в селе Козинка, произошло возгорание, контузию получила 85-летняя женщина; три артиллерийские мины выпущены по селу Дроновка, разрушено одно домовладение;

в Краснояружском районе три беспилотника атаковали село Староселье (из них два сбиты), еще два сбиты возле села Вязовое; разрушений нет;

в Шебекинском округе три беспилотника сбиты в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка; в Терезовку попали артиллерийские снаряды и мины, пострадал один человек (ранения нижних конечностей); также обстрелян город Шебекино и погранпереход возле города.

Кроме того, в хуторе Калинин Яковлевского городского округа обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Территория оцеплена, инженерная группа Министерства обороны готовится проводить работы по ликвидации боеприпаса, рассказал Вячеслав Гладков. Ранее СМИ сообщали о том, что рядом с хутором могла упасть авиабомба ФАБ-500, но официального подтверждения этой информации нет.

Что происходит в приграничных районах Черноземья 25 мая — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин