Песков прокомментировал угрозы Украины убить Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Вчера он заявил, что первой целью украинского ведомства на ликвидацию является Владимир Путин. Второй целью был назван глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна завершиться достижением поставленных целей»,— так представитель Кремля ответил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На вопрос о мерах защиты главы государства он ответил, что «службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают».

16 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» российских публичных лиц и лидеров мнений. В ответ на это Россия призвала ООН осудить подобные высказывания. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на это заметил, что «Украина ненавидит Россию», будет ее преследовать «всегда и везде» и достанет «юридически или физически».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».