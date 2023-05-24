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Замглавы управления разведки Минобороны Украины Скибицкий назвал Путина главной целью

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что первой целью украинского ведомства является президент РФ Владимир Путин. Имя российского президента Вадим Скибицкий назвал в ответ на вопрос журналиста Die Welt.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Фото: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency / Getty Images

Вадим Скибицкий

Фото: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency / Getty Images

Замглавы ГУР объяснил, что приоритетная задача ведомства — уничтожение командиров подразделений, которые отдают приказы об атаках. На вопрос о том, кто стоит во главе списка на ликвидацию, Вадим Скибицкий ответил: «Путин, потому что он координирует и решает, что происходит» (цитата по «РИА Новости»).

16 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» российских публичных лиц и лидеров мнений. До этого начальник ГУР пообещал «убивать россиян в любой точке мира».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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