«Википедия» множится

В русскоязычном сообществе «Википедии» случился раскол. Директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», которое управляет российской версией энциклопедии, Владимир Медейко втайне от коллег работал над собственным аналогом сервиса и 24 мая анонсировал запуск проекта «Рувики». Для команды оригинальной «Википедии» новость стала неожиданностью — сообщество созвало экстренное совещание и уволило Медейко. Теперь он сосредоточится на развитии собственного ресурса. Сможет ли очередной аналог свободной энциклопедии конкурировать с оригиналом? И чувствуют ли себя в безопасности авторы «Википедии»? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект «Рувики» анонсировали на одной из панелей российского интернет-форума, который проходит в эти дни в Московской области. Одновременно информация о запуске ресурса появилась в профиле Владимира Медейко на «Хабре». Основатель заявил, что у статей «Википедии» есть проблемы с достоверностью и непредвзятостью и россиянам требуется достойная альтернатива.

На первых порах команда и волонтеры «Рувики» постараются адаптировать уже размещенные на «Вики» материалы под собственные стандарты, затем займутся созданием новых. О том, как это будет работать, “Ъ FM” рассказал сам Владимир Медейко: «Мы хотим привлечь к работе над нашим проектом гораздо больше людей, чем сейчас в "Википедии". При этом у нас есть внутренний редактор, который будет работать наравне с волонтерами.

Мы не собираемся конкурировать с "Википедией" — у нас есть своя ниша. Мы считаем, что нужен широкий энциклопедический источник информации, на который было бы не стыдно ссылаться учащимся и студентам. Темы мы намерены фильтровать, не хотим быть новостным порталом, а собираемся делать акцент на академических вопросах».

Возможно, эта новость осталась бы незамеченной, если бы не пикантная деталь: в момент анонса «Рувики» Медейко все еще оставался директором русскоязычного подразделения оригинальной интернет-экциклопедии и о планах завести сторонний проект никому из команды не говорил. В «Википедии» сочли этот поступок по меньшей мере некрасивым, но Медейко неправым себя не считает. По его словам, он занимался новым ресурсом не втайне, а просто непублично и никаких правил не нарушал. Отставку он принял спокойно, а вот авторы «Википедии» встревожены.

И на это есть причины, говорит сооснователь цифрового агентства «Викифай» Михаил Грузнов: «В самом начале военных действий, когда в Белоруссии арестовали одного из википедистов, в русской "Википедии" решили скрывать имена авторов, которые делают правки в темах, связанных с СВО, чтобы их не преследовали. В Telegram-каналах были угрозы, пытались вычислить тех, кто делает больше всего правок. Администраторы могут просмотреть логи и сказать, что это за люди. Можно допустить, что в сообществе русской "Википедии" есть такие, кто может сливать никнеймы тех, кто делал правки».

Иных рисков для «Википедии» собеседники “Ъ FM” не видят, а вот «Рувики», по их мнению, ждет череда сложностей. Скопировать статьи просто — вопрос, где найти руки, чтобы их не то что править, а хотя бы просто обновлять. Все-таки в мире, даже если абстрагироваться от политики, постоянно появляются новые научные данные и совершаются различные открытия. Михаил Грузнов из «Викифай» отмечает, что правки в тексты «Википедии» только в апреле внесли 11 тыс. уникальных авторов. «Рувики» столько волонтеров не найти, убежден эксперт:

«Это не снимает проблемы политически окрашенных материалов. Что делать с ними? Мы не можем сделать так, чтобы у нас не было статьи про президента и многих других тем. И их надо как-то прописывать. У глобальной "Википедии" есть преимущество. Мы не можем поймать ее авторов, поскольку они либо за никнеймами скрываются, либо живут за границей. Оштрафовать некого, поскольку локального чаптера нет. Все серверы в Штатах».

Работать над статьями в «Рувики» в этом плане куда опаснее — его серверы будут находиться в России, стало быть, вычислить редактора проще. Руководство ресурса, впрочем, поспешило на всякий случай заявить, что проект никак не связан с государством, а финансированием занимаются инвесторы. Правда, какие именно, не уточняется.

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