«Конкуренция — двигатель прогресса»

«Википедия» в России по-прежнему работает, но в 2023 году появится ее отечественный аналог — портал «Знание», сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме. Новая площадка должна получить поисковый приоритет над американским ресурсом. Последний сейчас маркируется как нарушающий требования Роскомнадзора. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с тем, что «Википедию» все-таки стоит сохранить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Госдуме в рамках «правительственного часа» выступил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. От фракции «Новые люди» министру, можно сказать, достаточно неожиданно был задан вопрос о судьбе «Википедии». Как известно, данный ресурс в России сейчас не в чести и подвергается жесткой критике, причем на самом высоком уровне. Однако «Новые люди» высказались в защиту американской энциклопедии, посчитав, что ее нельзя блокировать из-за претензий всего-то лишь к нескольким статьям.

Господин Шадаев ответил, что пока «Википедия» работает, но при этом маркируется как портал, нарушающий требования Роскомнадзора. По словам министра, в принципе его ведомство не против американской электронной библиотеки, пусть себе существует в российском интернет-пространстве, но приоритет — это собственный аналог под названием «Знание». Кроме того, его планируется запустить в ближайшее время, в самом начале наступающего 2023 года. По замыслу Минцифры, у него должен быть поисковый приоритет над «Википедией».

Историю портала «Знания» пересказывать не будем. Если вкратце, то сама идея возникла еще в далеком 2008 году, в 2016-м были приняты необходимые организационные решения. Летом 2019-го началась практическая реализация проекта. И вот в скором времени он должен заработать. На что хочется обратить внимание: в базе «Знания» сейчас 100 тыс. статей, а во враждебной «Википедии» — без малого 2 млн. Хотя, наверное, наша информация сплошь качественная, а главное — правильная и соответствует всем критериям и ценностям, ныне принятым и утвержденным в Российской Федерации.

Однако, как говорится, опять возникают вопросы: почему такая количественная разница? Отчего так долго идут работы? Ведь деньги из казны на портал выделяются. Речь шла о 2 млрд руб., возможно, бюджет проекта и больше, учитывая масштабы задачи. Не лишатся ли в результате россияне важной и нужной информации? И, наконец, не появится ли у злых языков возможность в очередной раз посеять сомнения, мол, американское издание лучше, а наше, скажем так, уступает?

Но как бы то ни было, хочется поддержать фракцию «Новые люди». Зачем рубить с плеча из-за нескольких неправильных статей? Хотя, конечно, национальный информационный портал нужен. Это приоритет. Но пусть будет конкуренция. Она же тоже двигатель прогресса.

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