Владимир Медейко уволен с должности директора «Викимедиа Ру»

Владимир Медейко ушел с должности директора некоммерческого партнерства «Викимедиа Ру», которое развивает русскоязычную «Википедию». Руководителем партнерства станет Станислав Козловский, занимавший должность исполнительного директора в организации. Ранее господин Козловский сообщил, что коллектив намерен обсудить увольнение господина Медейко в связи с его работой над российским аналогом интернет-энциклопедии.

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«Я подал заявление, и его уже подтвердили, я покинул "Викимедиа Ру". А мы теперь настроимся максимально на новый проект "Свободная энциклопедия"»,— сказал Владимир Медейко ТАСС. О работе над новой энциклопедией господин Медейко публично сообщил впервые. Коллеги по «Викимедиа Ру» не знали о его деятельности.

«Любой человек может делать свои проекты, это никому не запрещено, и "Википедия" распространяется на условиях свободной лицензии, любой может брать контент "Википедии" и его использовать, это совершенно нормально. Ненормально использовать для этого полномочия директора "Викимедиа Ру" и несколько лет этим заниматься совершенно тайно»,— указывал господин Козловский RTVI.

Владимир Медейко подчеркнул, что «Свободная энциклопедия» создавалась не тайно, а «просто непублично». «Такие проекты не делаются от начала и до конца на публику»,— сообщил он.

Весной 2022 года Роскомнадзор неоднократно угрожал «Википедии» блокировкой за размещение статей, содержащих информацию о действиях вооруженных сил России в ходе военной операции на Украине. В июле ведомство обязало российские поисковые системы помечать интернет-энциклопедию как нарушителя российского законодательства. В августе в интернете появился аналог «Википедии» — «Руниверсалис» (сайт по-прежнему доступен). Однако уже в декабре глава Минцифры Максут Шадаев обратил внимание журналистов на другой портал — «Знания», запуск которого планировали на начало 2023 года.

Григорий Лейба