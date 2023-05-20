Ярославский губернатор ввел карантин по птичьему гриппу

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ввел карантин по высокопатогенную гриппу птиц. Указ главы региона подписан 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пост в Фоминском

Фото: Прокуратура Ярославской области Пост в Фоминском

Фото: Прокуратура Ярославской области

Эпизоотическим очагом птичьего гриппа определена птицефабрика «Романовская» в поселке Фоминское Тутаевского района. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на территории птицефабрики от вируса могли погибнуть около 3 тыс. кур. Проверку на месте ведет прокуратура Ярославской области. Перед въездом на птицефабрику работает круглосуточный пост ветеринарного контроля. Согласно указа губернатора, все поголовье кур на птицефабрике планируется к уничтожению.

«Определить угрожаемой зоной по высокопатогенному гриппу птиц территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу высокопатогенного гриппа птиц, в радиусе 10 километров от его границ. Определить зоной наблюдения по высокопатогенному гриппу птиц территорию города Ярославля, Тутаевского, Большесельского, Ярославского, Даниловского (в границах Дмитриевского сельского поселения), Рыбинского (в границах Октябрьского, Назаровского сельских поселений, сельского поселения Песочное) муниципальных районов Ярославской области, прилегающую к угрожаемой зоне по высокопатогенному гриппу птиц»,— говорится в указе губернатора.

В угрожаемой зоне частично окажется и территория самого Тутаева, который расположен в 6 км от поселка Фоминское.

«Карантин устанавливается до 21 августа, эпизоотический очаг - птицефабрика "Романовская" в Фоминском. Предупреждение касается возможного ограничения движения автотранспорта в зоне эпизоотического очага. Все ответственные службы и департаменты включены в скоординированную работу»,— заявила глава Тутаевского района Ольга Низова.

Андрей Иванов