ФНС подала иск о банкротстве тамбовской структуры австрийской Boxmark, планировавшей построить кожевенный завод

Федеральная налоговая служба направила в арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом (как отсутствующего должника) ООО «Боксмарк Ледер», зарегистрированного в областном центре. Юрлицо является структурой австрийской компании Boxmark. Сумма требований составляет 9,85 млн руб.

Подробности иска пока не раскрываются. В 2016 году «Боксмарк Ледер» заявляло о планах вложить €15 млн (свыше 1 млрд руб.) в строительство кожевенного завода мощностью до 4 тыс. шкур в сутки в Тамбовской области. Местные чиновники рассчитывали, что компания станет «якорным» проектом индустриального парка в Котовске. Но в марте 2021-го региональные власти сообщили «Ъ-Черноземье», что инвестор «заморозил реализацию инвестиционных проектов в области в связи со сложившейся экономической конъюнктурой»; резидентом индустриального парка юрлицо так и не стало.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин