Тамбовщина сбросила шкуру

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, структура австрийской компании Boxmark ООО «Боксмарк ледер» отказалась от планов вложить €15 млн в строительство кожевенного завода в Тамбовской области. Власти рассчитывали, что компания станет «якорным» проектом индустриального парка в Котовске, но теперь она лишена статуса резидента. Эксперты считают, что инвестпроект потерял актуальность из-за проблем со спросом.

Об изменении инвестиционных планов ООО «Боксмарк ледер» в ответ на запрос “Ъ-Черноземье” сообщили в администрации Тамбовщины. «Компания заморозила реализацию инвестиционных проектов в области в связи со сложившейся экономической конъюнктурой», — сказала руководитель управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности обладминистрации Ольга Камнева.

Проект был заявлен летом 2016 года. Сообщалось, что объем инвестиций в строительство кожевенного завода мощностью до 4 тыс. шкур в сутки должен был составить €15 млн (более 1,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 18 февраля 2021-го). Строительство предприятия подразумевало создание в регионе 1,2 тыс. рабочих мест.

Завод на территории Тамбовской области должен был стать первым для «Боксмарка» в РФ. Подобные предприятия у компании действуют в Германии, Словении, Китае и Мексике, они поставляют продукцию для многих сегментов автомобильной и мебельной промышленности, кожевенной отрасли. Власти рассчитывали, что предприятие в моногороде Котовске рядом с Тамбовом станет «якорным резидентом» индустриального парка на 600 га, создающегося там с 2016 года вместе с территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Как сообщила госпожа Камнева, по состоянию на конец 2020 года «Боксмарк» не стал резидентом ни индустриального парка, ни ТОСЭР. «У ранее планируемых им проектов отсутствует статус приоритетных для экономики региона», — заключила руководитель управления. 16 октября 2020-го компания опубликовала в ЕГРЮЛ официальное решение о ликвидации юридического лица и формировании ликвидационной комиссии. Указанные в ЕГРЮЛ телефоны «Боксмарка» выключены.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Боксмарк ледер» зарегистрировано в Тамбове в конце 2014 года. Уставный капитал — 4 млн руб. Основной вид деятельности — дубление и выделка кожи. Генеральным директором, а сейчас руководителем ликвидационной комиссии выступает Сомун Нермин. 99% принадлежит фирме «Юникат АГ» (зарегистрирована в Лихтенштейне, ранее находилось в Швейцарской юрисдикции), 1% — ООО «Босмарк лезер» (Хорватия). В 2019 году выручка тамбовской компании составила 90,02 млн руб. (486,22 млн руб. в 2018-м), убыток — 26,15 млн руб. (1,03 млн руб. чистой прибыли год назад).

В 2018–2019 годах у «Боксмарка» была серия судов с местным конкурентом ООО «Производственная фирма "Раском"», занимающимся обработкой кожи в Рассказове Тамбовской области. «Раском» требовал у «Боксмарка» порядка 7 млн руб. за оказанные услуги по рассортировке и хранению отгруженного из Австрии кожевенного сырья и предоставление в аренду помещений. В свою очередь, «Боксмарк» требовал у партнера около 1 млн руб. за поврежденные в процессе работы с давальческим сырьем по договору подряда австрийские шкуры. Региональный арбитраж по всем искам отказал либо оставил их без рассмотрения.

По адресу банкротящегося с 2018-го «Раскома» в 2019 году было зарегистрировано ООО «Производство кожи Рассказово», где 76% контролирует Сомун Нермин, а 24% — региональная администрация через АО «Корпорация развития Тамбовской области». ООО в ноябре 2020-го обращалось в суд с иском о самобанкротстве, накопив к тому моменту 13,43 млн руб. обязательств перед контрагентами. Арбитраж не стал его рассматривать.

Главный аналитик «Алора» Алексей Антонов считает, что инвестпроект потерял свою актуальность и к нему стоит вернуться с учетом послекризисной конъюнктуры рынка не раньше чем через три-четыре года. «Сложности со спросом связаны, на мой взгляд, с автомобильным рынком РФ, поскольку продукция несостоявшегося производства была преимущественно ориентирована на отделку салонов машин в топовых комплектациях. Продажи новых авто по итогам 2020 года снизились в РФ на 9,1%. При этом перспектив к росту на ближайшие годы не наблюдается, напротив, ожидается дальнейшее падение на 3,4% в 2021-м», — заключил эксперт.

Сергей Калашников