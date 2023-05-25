«Украину продолжат вооружать»

США пока не могут определить, использовали ли американскую военную технику диверсанты в Белгородской области. Между тем на 25 мая анонсирована 12-я встреча в формате «Рамштайн». На повестке дня вопрос о передаче Украине истребителей F-16. Запад утверждает, что получил заверения от Киева не использовать эти самолеты для ударов по российской территории. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на позицию Запада уже ничто не сможет повлиять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мировые информационные агентства приводят слова премьера Великобритании Риши Сунака о достигнутом прорыве на саммите «семерки» в Хиросиме. Была фактически официально оформлена коалиция по передаче Украине истребителей F-16. И теперь эти машины должны как можно скорее быть доставлены по месту назначения. По сути дела, очередная встреча в формате «Рамштайн» ставит целью открыть новый «авиационный» этап поддержки Киева. Получается, что событие это во многом эпохальное.

Тем временем, можно сказать, достаточно неожиданно возникла небольшая сложность. Ранее США неоднократно заявляли, что получили заверения от президента Украины Владимира Зеленского не использовать западную технику для ударов по исконно российской территории, назовем это так. Но вот в Белгородской области произошли определенные события. Москва говорит об атаке украинских диверсантов. Киев это отрицает, мол, ничего не знаем — мы никого не посылали, это не наши, а ваши.

Между тем мировую известность получил совсем небольшой приграничный городок Грайворон с населением чуть больше 6 тыс. человек. В частности, земной шар облетели кадры боевых машин разных типов явно западного производства с признаками повреждений и даже без оных в более или менее приличном состоянии. Иные застряли в ямах, похожих на воронки от взрывов. Российская сторона утверждает, что это последствия атаки на упомянутый Грайворон с сопредельной территории.

Мы не будем здесь расследовать, что именно случилось с этими броневиками, кто и откуда пришел. Однако невольно получается, что военная техника НАТО уже в России. И пришла она к нам отнюдь не с дружеским визитом и не для обмена опытом, как нередко случалось раньше. Это было именно боестолкновение. Такое происходит впервые, и в этом есть определенный символизм.

И тут возникает вопрос к офису Зеленского: как насчет обещаний не применять все это в России?

Белый дом выдержал интеллигентную паузу, но все-таки был вынужден на этот счет выразить обеспокоенность и обещал изучить ситуацию. И вот Госдеп сообщил, что данный процесс идет, но, видно, неспешно. Эксперты работают, но подтверждений тому, что эта техника пришла из Америки или других стран НАТО, пока не находится.

В целом нетрудно прийти к выводу, что процесс не остановить. Все решения уже приняты — Украину продолжат вооружать. И что касается самолетов, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по передаче Киеву F-16 будет принято исходя из обстановки на поле боя. Это очень удачная формулировка как с политической, так и со всех других точек зрения.

Союзники не говорят ни да ни нет — избегают острых углов. Но в результате крылатые машины все-таки оказываются в пункте назначения, несмотря на обеспокоенность и все проводимые экспертизы. Игра идет по-крупному, все ставки сделаны, и никакие броневики непонятного происхождения ни на что уже не повлияют. Да и за каждым F-16 ведь не уследишь, мало ли куда он полетел и куда пустил ракету.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".