Следствие ведут на границе

После отмены режима контртеррористической операции (КТО) территория Белгородской области подверглась многочисленным новым атакам. Ночью в областном центре беспилотник сбросил снаряд на дорогу, из-за чего пострадал автомобиль. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства вторжения украинских боевиков в Грайворонский округ. Совместно с силами Росгвардии и Министерства обороны криминалисты осматривают приграничные села с целью выявления возможных пособников диверсантов, а также уточняют у свидетелей сведения о нападавших, их вооружении и экипировке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль пострадал от снаряда, сброшенного на дорогу беспилотником

Фото: Телеграм канал «Настоящий Гладков» Автомобиль пострадал от снаряда, сброшенного на дорогу беспилотником

Фото: Телеграм канал «Настоящий Гладков»

Согласно отчету губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки территория региона была атакована почти 50 раз. Наиболее резонансную атаку совершил беспилотник, сбросивший взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Никто не пострадал, но повреждения получили легковая машина и дорожное полотно.

Сегодня днем беспилотник сбили на подлете к Белгороду.

Интенсивный обстрел после освобождения пережил Грайворонский округ, куда 22 мая под прикрытием артиллерии вторглись украинские боевики из «Легиона “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». Минометные снаряды были выпущены по селам Дроновка и Гора-Подол. В последнем повреждены телевышка и труба газопровода, а между селами Глотово и Безымено — газопровод. В Грайвороне обнаружены остатки двух беспилотников: их осколки посекли фасад коммерческого здания. Пострадавших в этих происшествиях не было.

В приграничных селах Глотово и Козинка работают оперативники региональных управлений МВД и Следственного комитета, а также сотрудники кинологической службы и эксперты-криминалисты. Совместно с силами Росгвардии и Министерства обороны осматривают дома, чтобы выявить пособников диверсантов. Сотрудники оперативных подразделений местных МВД и ФСБ устанавливают личности всех вторгшихся в регион преступников, уточняют данные об их количестве, вооружении и экипировке, в том числе в местах временного размещения граждан, вывезенных из Грайворонского округа. Полиция продолжает нести службу на стационарных постах в рамках учетно-заградительной системы, а также усилила охрану собственных объектов ОМВД. На случай обострения оперативной обстановки предусмотрен резерв сил и средств, который находится в постоянной боевой готовности.

Всего в результате вторжения, по оценкам главы округа Геннадия Бондарева, в округе повреждено более 500 домов и зданий.

В центре округа Грайвороне различные повреждения имеют 200 строений — это жилые дома, хозяйственные, производственные и административные здания. В селах, которые занимали диверсанты, есть различные повреждения: на бронемашинах они заезжали в огороды, делали оградительные сооружения. В местном детском саду до сих пор остается обломок «Урагана», а на одном огороде была обнаружена французская мина. Отступая, боевики оставили трофей — американскую бронемашину «с немецкими крестами».

«Отнимали телефоны у жителей, отнимали машины,— рассказал о происходившем в селе во время атаки Геннадий Бондарев.— Из машин делали оградительные сооружения. Отбирали паспорта, сгоняли всех. По некоторым автомобилям стреляли. У нас 12 человек ранены, 1 убит». Погибшим оказался Юрий Гаевой, входивший в территориальную оборону. Снаряд разорвался перед ним. У мужчины остались 15-летний ребенок и супруга, которая также получила ранения. Всего на данный момент госпитализированы восемь человек с огнестрельными, минно-взрывными и пулевыми ранениями.

Итоги контртеррористической операции в Белгородской области сегодня прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в результате вторжения было уничтожено более 70 диверсантов. «На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко»,— пообещал господин министр.

После освобождения населенных пунктов и отмены режима КТО в оставленные диверсантами приграничные села приехали журналисты. Как только они попали на пропускной пункт в Козинке, по ним был открыт огонь. Никто при обстреле не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж