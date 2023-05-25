Проект спортивного отеля в Кемерове получил разрешение на строительство

Администрация Кемерова предоставила разрешение на строительство гостиничного комплекса по Притомскому проспекту, сообщается в документах мэрии. Участок площадью 6,5 тыс. кв м, на котором планируется строительство, по данным публичной кадастровой карты, расположен рядом с недавно построенным спорткомплексом «Кузбасс-Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На этой площадке запланировано строительство 15-этажного отеля на 120 номеров общей площадью 6,6 тыс. кв м, сообщал в феврале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Инвестором проекта выступает «Промсвязьбанк», размер вложений в новый проект, губернатор не указал.

Гостиницу около спорткомплекса, по словам губернатора, предполагается использовать для заселения спортсменами, которые будут приезжать в Кемерово для тренировок по зимним видам спорта в преддверии соревнований в странах Азии.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово