В Кемерове планируется строительство спортивной гостиницы на 120 номеров

В Олимпийском парке в Кемерове планируется строительство гостиницы на 120 номеров, сообщил в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 15-этажный отель на 120 номеров общей площадью 6,6 тыс. кв метров расположится рядом со спорткомплексами «Кузбасс-Арена» и Ледовый дворец «Кузбасс».

Инвестором проекта, как и в строительстве другого отеля в центре города выступает «Промсвязьбанк», он же будет владеть планируемыми гостиницами, а управлять ими будет отельная группа «Космос». Размер вложений в новый проект, губернатор не назвал. Работы по строительству обоих отелей запланировано выполнить к концу 2024 года.

Гостиницу в Олимпийском парке предполагается загружать спортсменами, которые будут приезжать в Кемерово для тренировок по зимним видам спорта в предверии соревнований в странах Азии, сообщил также Сергей Цивилев, «это удобнее из-за близости часовых поясов Кузбасса и стран предстоящих соревнований».

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Игорь Лавренков, Кемерово