ООН и Афрэксимбанк разработают платформу для упрощения экспорта российского зерна

ООН ведет совместную работу с Африканским экспортно-импортным банком по разработке платформы для облегчения обработки трансакций, связанных с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений в Африку. Об этом Reuters рассказала глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ребека Гринспен

Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters Ребека Гринспен

Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters

Как уточнила госпожа Гринспен, сотрудничество с Афрэксимбанком направлено на устранение сбоев в торговых операциях и создание более гибкой процедуры комплексной проверки клиентов в условиях санкций. Глава Конференции ООН по торговле и развитию считает, что эти меры помогут в развитии зерновой сделки, которая, по ее словам, будет гарантировать продовольственную безопасность по всему миру.

26 апреля Reuters со ссылкой на источник с российской стороны сообщил, что американский банк JPMorgan Chase & Co. получил разрешение от правительства США на обработку платежей для Россельхозбанка. При этом, по информации источника, соглашение несет временный характер и не может выступить аналогом SWIFT. В ООН позднее уточнили, что операция с участием JPMorgan действительно была проведена. Однако других деталей не привели.

Зерновая сделка действует до 17 июля, в последний раз ее продлили 17 мая. Для ее дальнейшего продления Россия требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк и восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. В ООН говорили, что будут содействовать торговым сделкам России через Россельхозбанк. В Кремле называли неконструктивным нежелание некоторых стран Евросоюза переподключить Россельхозбанк к SWIFT.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Милена Костерева