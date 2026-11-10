Одежка протянула ножки

Среди кредиторов «Объединенного вендинга» на «Федресурсе» перечислены две компании и шесть физлиц, которым он задолжал 1,3 млн руб. Этого недостаточно для начала процедуры банкротства (минимальный порог — 2 млн руб.). Но, согласно СПАРК, в 2026 году компания была ответчиком в 12 процессах, а общая сумма требований превышает 4 млн руб. Через «Объединенный вендинг» господин Перемятов развивал сеть вендинговых автоматов Vendicum. Имущества должника недостаточно для полного погашения имеющихся обязательств перед кредиторами, пишет компания в своем сообщении контрагентам (копия есть у “Ъ”).