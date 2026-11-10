Одежка протянула ножки
Универмаги Slava Concept закроются до конца ноября
Сеть универмагов российских дизайнеров Slava Concept начала процедуру банкротства. До конца ноября ритейлер закроет оставшиеся шесть объектов. Сеть пересдавала места в универмагах небольшим брендам, но столкнулась с кризисом неплатежей. Проблемы наложились на падение спроса на одежду и обувь, а также кризис формата универмагов, количество которых в России за год сократилось на треть.
Сеть универмагов Slava Concept прекращает работу, сообщил “Ъ” представитель компании. Он пояснил, что процедура банкротства бизнеса уже запущена. Сейчас под брендом работают шесть магазинов, которые будут закрыты до конца ноября. Процедура урегулирования обязательств пройдет в рамках закона, добавили в компании.
Slava Concept специализируется на продаже одежды российских дизайнеров. Сеть была запущена Александром Перемятовым в 2015 году и первоначально развивалась под брендом «Йармарка». Бренд Slava появился в 2020 году. До последнего времени он сотрудничал с 8 тыс. брендов. Универмаги площадью до 10 тыс. кв. м каждый располагались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Самаре.
10 ноября на портале «Федресурс» было опубликовано сообщение подконтрольного Александру Перемятову ООО «Объединенный вендинг» о намерении начать банкротство. Его выручка в 2025 году снизилась на 13%, до 153 млн руб., чистая прибыль — на 65%, до 9,8 млн руб., следует из СПАРК. Товарным знаком Slava Concept владеет ООО «Креативная лаборатория» Александра Перемятова. Сообщений о его банкротстве пока нет.
Среди кредиторов «Объединенного вендинга» на «Федресурсе» перечислены две компании и шесть физлиц, которым он задолжал 1,3 млн руб. Этого недостаточно для начала процедуры банкротства (минимальный порог — 2 млн руб.). Но, согласно СПАРК, в 2026 году компания была ответчиком в 12 процессах, а общая сумма требований превышает 4 млн руб. Через «Объединенный вендинг» господин Перемятов развивал сеть вендинговых автоматов Vendicum. Имущества должника недостаточно для полного погашения имеющихся обязательств перед кредиторами, пишет компания в своем сообщении контрагентам (копия есть у “Ъ”).
Проблемы Slava Concept в самой компании связывают со снижением потребительского спроса, ростом доли онлайн-каналов, повышением стоимости ведения бизнеса, налоговой нагрузки и проч.
Многие бренды одежды сейчас перешли в режим выживания и торгуют исключительно стоками, отмечают там.
Дополнительно давит на спрос высокая стоимость товаров, произведенных в России, замечает господин Перемятов. Решающим негативным фактором для бизнеса он называет задержку расчетов от контрагентов: «Особенно болезненной оказалась ситуация с проектами, связанными с новыми регионами». По некоторым из них компания не получает денег с июля.
Универмаги Slava Concept работали, сдавая место производителям одежды в субаренду, объясняет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.
Так компания, по его словам, могла накопить значительную дебиторскую задолженность, размер которой в норме не должен превышать 1–2% от оборота. Проблемы Slava Concept совпали с кризисом в сегменте универмагов. На начало сентября 2026 года в России работали 88 таких объектов на 297 тыс. кв. м, отмечали ранее в CORE.XP. Относительно конца июня 2025 года количество универмагов в России сократилось на 33%, их совокупная площадь — на 15%.
Но торговые центры, по мнению господина Ванчугова, в перспективе могут развивать универмаги российских дизайнеров самостоятельно. Такая продукция, по его словам, не всегда может конкурировать с дешевым китайским импортом с точки зрения продаж, но, с другой стороны, способна генерировать трафик, что для торговых центров сейчас крайне важно.
Фешен-рынок сейчас переживает снижение спроса. В январе—сентябре, по данным «Чек Индекса», количество покупок одежды и обуви сократилось на 7% за год. За последний год с рынка ушли или начали оптимизировать бизнес такие российские бренды, как Present & Simple, Gate31, N.O.M.I., Choux, Kovic, Face Code, Yollo.