OneTwoTrip: россияне начали активнее бронировать отели в Европе

Россияне в разы увеличили спрос на размещение в отелях Барселоны, Венеции, Мадрида и Рима по сравнению с июнем прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные OneTwoTrip. На неевропейских направлениях число броней заметно выросло в Бодруме, Стамбуле и Тбилиси.

Первую строчку среди лидеров роста спроса занял Рим — в столице Италии туристы из России выбирали жилье в четыре раза чаще. Далее следуют Бодрум и Мадрид — рост в три раза. Востребованность отелей в Венеции и Стамбуле выросла в 2,7 раза, Барселоне и Тбилиси — в 2,1 раза. В два раза подрос спрос на объекты в Убуде и в Мармарисе.

Также в рейтинг попали Ереван (+88,5%), Милан (+42,1%), Фетхие (+40%), Бангкок (+33,9%), Белград (+33,6%), Флоренция (+33,5%), Лиссабон (+33,3%), Амстердам и Афины (+20%), Париж (+15,4%), а также Паттайя (+14,3%).

Об активности на туристических рынках — в материале «Ъ» «Европа и США готовятся к туристическому буму».

Григорий Лейба