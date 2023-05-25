Глава Крыма Аксенов сообщил о нейтрализации шести беспилотников за ночь

За прошедшую ночь в разных районах Крыма были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы, а также сбиты силами противовоздушной обороны шесть беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал он в Telegram.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город атаковало несколько БПЛА. Два беспилотника были сбиты российскими военными, еще несколько — заглушены и посажены, рассказал он.

На территории республики и Севастополя продолжает действовать желтый (высокий) уровень террористической опасности. В последний раз налет беспилотников на Крым фиксировали 19 мая — тогда силы ПВО уничтожили четыре БПЛА.

О расширении доступных способов борьбы с беспилотниками — в материале «Ъ» «На земле, в небесах и на море».