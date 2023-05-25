Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Крыма Аксенов сообщил о нейтрализации шести беспилотников за ночь

За прошедшую ночь в разных районах Крыма были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы, а также сбиты силами противовоздушной обороны шесть беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал он в Telegram.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город атаковало несколько БПЛА. Два беспилотника были сбиты российскими военными, еще несколько — заглушены и посажены, рассказал он.

На территории республики и Севастополя продолжает действовать желтый (высокий) уровень террористической опасности. В последний раз налет беспилотников на Крым фиксировали 19 мая — тогда силы ПВО уничтожили четыре БПЛА.

О расширении доступных способов борьбы с беспилотниками — в материале «Ъ» «На земле, в небесах и на море».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...