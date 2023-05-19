За ночь в Крыму сбили четыре беспилотника

Минувшей ночью в Северном Крыму силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщила глава республики «Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении.

Ранее в Крыму с рельс сошли вагоны с зерном в районе села Чистенькое. По данным КЖД, происшествие было вызвано «вмешательством посторонних лиц». В соцсетях сообщают о взрыве и повреждении 50 м железнодорожного полотна. Из-за происшествия поезд «Севастополь — Санкт-Петербург» отправили из Симферополя.

Анастасия Донскова