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За ночь в Крыму сбили четыре беспилотника

Минувшей ночью в Северном Крыму силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщила глава республики «Сергей Аксенов в Telegram.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении.

Ранее в Крыму с рельс сошли вагоны с зерном в районе села Чистенькое. По данным КЖД, происшествие было вызвано «вмешательством посторонних лиц». В соцсетях сообщают о взрыве и повреждении 50 м железнодорожного полотна. Из-за происшествия поезд «Севастополь — Санкт-Петербург» отправили из Симферополя.

Анастасия Донскова

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