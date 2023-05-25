Нескольких жильцов дома, поврежденного при взрыве газа в Краснодаре, пустили в квартиры

Некоторым жильцам дома, поврежденного при взрыве газа на улице Клинической, разрешили провести ночь в своих квартирах. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Мэр добавил, что повреждения исследуют специалисты. Дом подключили к электроэнергии. Оперативные службы провели ночь на месте происшествия.

«Полиция будет следить за порядком и не допустит мародерства»,— говорится в сообщении.

Остальных жильцов поврежденного дома разместили в ПВР. Госопдин Наумов пояснил, что пострадавшие смогут находиться в пунктах временного размещения столько, сколько понадобится. Один из таких пунктов находится в гостинице «Кавказ» на улице Красной.

Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Клинической прогремел 24 мая в 17:20. Спасатели эвакуировали из здания 56 человек. Мэр сообщил об одной пострадавшей. Женщину с различными ожогами доставили в больницу.

Анастасия Донскова

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