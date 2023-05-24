В Краснодаре из-за взрыва газа эвакуировали 45 жителей многоквартирного дома

В Краснодаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, эвакуировано 45 жильцов.

ЧП произошло в доме на улице Клинической. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 17:22. В настоящий момент пожар локализован на площади 100 кв.м.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выехал глава Краснодара Евгений Наумов. «Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте. Работают»,– сообщил мэр в соцсетях.

Олег Исаев

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