В Краснодаре жителям поврежденного при взрыве газа подъезда предоставят временное жилье

Жильцов подъезда, пострадавшего при взрыве газа в Краснодаре, поместят в пункты временного размещения. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Они будут там находиться столько, сколько понадобится. Всем обратившимся оказываем помощь. Возле дома работает оперштаб»,- отметил Евгений Наумов.

Первый замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Николай Платонихин отметил, что пункт временного размещения будет находиться в гостинице «Кавказ» на улице Красной. Переселяемых туда будут определять по спискам.

Взрыв бытового газа произошел 24 мая около 17:20 на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Клинической, 18. Пожар ликвидировали на площади 150 кв. м. Всего было эвакуировано 56 человек. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о пострадавшей женщине, которую госпитализировали с ожогами.

Прокуратура и полиция проводят проверку. Специалисты также проветривают все помещения в жилом доме и проверяют 1, 2, 3, 5 и 6 подъезды.

Татьяна Ручкина

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