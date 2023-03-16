В Армению из России в 2022 году переехало более 100 тысяч человек

В Армению за 2022 год приехало около 108–110 тыс. россиян. Об этом сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехало в Армению и осталось на постоянное проживание. Кроме того, в прошлом году открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП»,— сообщил министр.

За счет релокации россиян и перевода в Армению российских бизнесов экономика страны продемонстрировала очень высоки темпы роста, отметил господин Керобян. В среднем, по его словам, россияне открывают по 500 бизнесов в год.

«С апреля по август экономика двигалась примерно на уровне 18%. Но в сентябре произошел очередной виток эскалации с Азербайджаном. Многие люди уехали из Армении в эти дни, затормозилось проведение ряда мероприятий. Мы вернулись на темпы 12%»,— добавил он.

По данным Национального статистического комитета Армении, ВВП страны за 2022 год вырос на 12,6% относительно 2021-го. Ваган Керобян отметил, что из этих 12,6% релокация обеспечила 3 п. п. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему за 2022 год составил $3 млрд.

По данным Росстата на 6 сентября 2022 года, за прошедший год из России выехали 419 тыс. человек, что вдвое превысило показатели 2021-го. Миграционный отток составил 96 тыс. В большинстве случаев россияне оставались в странах СНГ.

Подробнее о бизнесе российских предпринимателей в Армении — в материале «Ъ FM» «Релоканты наладили бизнес».

Милена Костерева