Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Армению из России в 2022 году переехало более 100 тысяч человек

В Армению за 2022 год приехало около 108–110 тыс. россиян. Об этом сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехало в Армению и осталось на постоянное проживание. Кроме того, в прошлом году открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП»,— сообщил министр.

За счет релокации россиян и перевода в Армению российских бизнесов экономика страны продемонстрировала очень высоки темпы роста, отметил господин Керобян. В среднем, по его словам, россияне открывают по 500 бизнесов в год.

«С апреля по август экономика двигалась примерно на уровне 18%. Но в сентябре произошел очередной виток эскалации с Азербайджаном. Многие люди уехали из Армении в эти дни, затормозилось проведение ряда мероприятий. Мы вернулись на темпы 12%»,— добавил он.

По данным Национального статистического комитета Армении, ВВП страны за 2022 год вырос на 12,6% относительно 2021-го. Ваган Керобян отметил, что из этих 12,6% релокация обеспечила 3 п. п. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему за 2022 год составил $3 млрд.

По данным Росстата на 6 сентября 2022 года, за прошедший год из России выехали 419 тыс. человек, что вдвое превысило показатели 2021-го. Миграционный отток составил 96 тыс. В большинстве случаев россияне оставались в странах СНГ.

Подробнее о бизнесе российских предпринимателей в Армении — в материале «Ъ FM» «Релоканты наладили бизнес».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...