Иностранные активы выводят из тайны

Госдума в среду единогласно одобрила в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в допуске к государственной тайне. Среди них — наличие у должностного лица и его родственников иностранных активов. Против новых норм никто не высказался, коммунисты лишь негодовали, что они не были приняты раньше и что многим секретоносителям удалось выехать за рубеж. Авторы поправок пообещали, что, как только заработает «маховик правоприменения», таких случаев станет меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к законам о гостайне и о порядке выезда из РФ и въезда в РФ внесли в Думу в марте члены комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Они предложили включить в число оснований для отказа в допуске к секретным сведениям факт наличия у должностного лица или его близких родственников зарубежной недвижимости, счетов и вкладов в иностранных банках, а также зарубежных финансовых инструментов. Отказ же в допуске, в свою очередь, может стать поводом для увольнения чиновника, если его работа подразумевает работу с гостайной. В отношении заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств (кроме силовых), а также «Росатома» и «Роскосмоса» такое решение будет принимать межведомственная комиссия по защите гостайны. Проект также вводит закрытый перечень гуманитарных обстоятельств, при которых граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к секретным сведениям, смогут временно покинуть пределы РФ. Это смерть близких родственников, необходимость экстренного лечения или получение наследства за рубежом.

«Только в 2022 году привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более 2000 секретоносителей, 234 лишены допуска к гостайне, а 196 лиц уволены»,— обосновал необходимость принятия законопроекта Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Он также напомнил о вступлении в действие в июле 2022 года ст. 283.2 УК (нарушение требований по защите гостайны), после чего «более 30 секретоносителей за незаконный выезд за границу привлечены к уголовной ответственности». А представлявший поправки депутатам Анатолий Выборный (ЕР) добавил, что инициатива «обусловлена теми вызовами и угрозами, с которыми мы сталкиваемся, особенно в условиях проведения специальной военной операции, фанатичного санкционного давления со стороны так называемого коллективного Запада и безумной активизации иностранных спецслужб».

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) поинтересовался, «не запоздал ли законопроект», сославшись на «публикации в западных СМИ» о том, что иностранные спецслужбы получают «чуть ли не в режиме реального времени» нашу секретную информацию, в том числе о планах Минобороны. Коммунист хотел знать, возможно ли каким-то образом технически заблокировать пересылку секретных сведений. «Надо было принимать раньше, но в связи со спецоперацией мы видим, как обострилась ситуация»,— согласился господин Выборный, а к техническим вопросам предложил вернуться при подготовке поправок ко второму чтению.

«Если жена главы муниципалитета получила по наследству дом в Белоруссии, вы считаете это достаточным основанием для прекращения его добросовестной службы?» — обеспокоился Виктор Смирнов (ЕР). Господин Выборный заверил, что это «не является безусловным основанием для отказа в допуске к гостайне», поскольку нормы «не носят императивный характер»: «При принятии решения будет учитываться целый блок вопросов. Здесь и сам так называемый боевой путь человека, и полномочия, где именно за рубежом находится недвижимость и так далее». К тому же решение об отказе в допуске можно будет оспорить в вышестоящей организации или суде, добавил докладчик.

Коммунистов также взволновали случаи, когда секретоносителям удавалось выехать за рубеж. «У нас десять премьеров и вице-премьеров находятся за границей — в США, Израиле, Великобритании и т. д. Они все имели доступ к гостайне,— негодовал Виктор Соболев.— Необходимо хотя бы впредь не допускать. А по отношению к этим людям тоже надо какие-то меры принимать». «Как бывшие чиновники, которые раньше управляли Россией, работали в госкорпорациях, имели доступ к гостайне, оказались за рубежом, почему на них не распространился запрет на выезд? В состоянии ли данная инициатива пресечь порождение очередных чубайсов, дворковичей, касьяновых?» — поддержал товарища по фракции Вячеслав Мархаев.

Анатолий Выборный в ответ пообещал «мощную профилактику»: «Не будет такого, когда заработает маховик правоприменения законодательства о гостайне». «Но и сейчас есть чиновники, у кого дети и жены живут за рубежом. Каким образом ФСБ и другие спецслужбы это допустили?» — не сдавался Николай Коломейцев (КПРФ). «Полностью разделяю ваше беспокойство»,— заверил единоросс и вновь пообещал, что после принятия закона «такая история уйдет в прошлое».

Еще один соавтор законопроекта, Эрнест Валеев (ЕР), в заключительном слове напомнил, что действующий закон о гостайне был принят 30 лет назад: «Тогда Россия действовала из убеждения, что раз исчезло противостояние с Западом, вся деятельность государственных органов должна быть прозрачной». С тем, что сейчас настали совсем иные времена, депутаты согласились единодушно: за принятие поправок в первом чтении были отданы 389 голосов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова