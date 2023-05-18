Европа забыла про российский газ

На фоне избытка предложения и прогнозов жаркого лета цены на газ в Европе снизились до уровня июня 2021 года. Фьючерсы на газ по итогам торгов 18 мая опустились ниже €30 за 1 МВт•ч, или около $340 за 1 тыс. кубометров. Цены в последние месяцы сокращались из-за большого предложения СПГ, высоких запасов и падения спроса на газ на континенте. Дополнительными факторами, подтолкнувшими цены к снижению, могли стать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС, а также увеличение доли ветрогенерации в выработке электроэнергии. По мнению аналитиков, при дальнейшем снижении спроса летом цены на газ могут вернуться к «старой нормальности» в $220–280 за 1 тыс. кубометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Европейские фьючерсы на газ упали ниже €30 за 1 МВт•ч впервые с июня 2021 года. Июньский фьючерс, торгуемый на площадке TTF в Нидерландах — основном европейском газовом хабе, 18 мая упал по итогам торгов на 6,8%, до €29,77 за 1 МВт•ч, или около $340 за 1 тыс. кубометров. Спотовый индекс, торгующийся на сутки вперед, снизился до €29,55 за 1 МВт•ч (около $330 за 1 тыс. кубометров).

Несмотря на то что цены с начала года снизились примерно на 60%, они все еще остаются в два раза выше среднего пятилетнего уровня. Своего пика в €345 за 1 МВт•ч газовые цены достигли в марте 2022 года.

Падению цен на протяжении последних месяцев способствовал сильный импорт СПГ, высокие запасы в ПХГ на выходе из неожиданно теплой зимы и низкие темпы восстановления спроса в Азии.

В ближайшие месяцы ЕС будет заниматься пополнением запасов газа к предстоящей зиме, но с минимальными объемами трубопроводного газа из РФ, утратившей место ключевого поставщика на континенте после начала военных действий на Украине.

Дополнительный толчок к снижению цен могли придать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС, проведенные 10–15 мая. Эти закупки, агрегирующие спрос также стран, не входящих в ЕС, например, Украины и Молдавии, предполагают дисконт за большой объем покупки газа. В рамках этих закупок члены ЕС через единую торговую платформу AggregateEU должны закупать 15% от объема газа, который необходим для заполнения хранилищ до 90% на предстоящий зимний сезон. По итогам торгов было закуплено 10,9 млрд кубометров газа. Это всего лишь около 3% от общеевропейского потребления за прошлый год, но тем не менее агрегированные закупки могут помочь странам ЕС заменить потерянные поставки из РФ. Теперь такие закупки будут проходить каждые два месяца на протяжении года.

В ближайшие недели в Северо-Западной Европе ожидается теплая погода, что будет сдерживать спрос на отопление. Но в то же время лето в Европе, в первую очередь в Испании, Италии и Франции, как ожидается, будет более жарким, чем обычно, что может увеличить потребность в кондиционировании помещений.

По данным AGSI+, газовые хранилища Европы заполнены сейчас на 64,3% и исходя из текущих темпов заполнения хранилищ они могут быть заполнены на 90% уже к концу августа.

Выработка ВИЭ закрывала до 20,7% от общей выработки электроэнергии в странах ЕС, по данным на 17 мая — это максимальный уровень более чем за месяц. При этом в Дании на ВЭС приходится более 100% выработки.

Спрос на СПГ в Азии продолжает расти медленнее, чем предполагалось. Июньский фьючерс JKM Platts (Japan Korea Marker), отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, торгуется на уровне $400 за 1 тыс. кубометров.

Если страны ЕС продолжат сокращать спрос на природный газ (в марте потребление было на 12% ниже марта 2022 года), мы можем уже летом увидеть возвращение цен на TTF к «старой нормальности» в $220–280 за 1 тыс. кубометров, в этом диапазоне цены находились с середины 2010-х годов, полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. «Существенно повлиять на динамику цен в ЕС может лишь возвращение на рынок Китая, однако пока что Китай делает ставку на угольную генерацию и импорт газа восстанавливается медленнее, чем мы могли бы ожидать (плюс 10% год к году в апреле)»,— говорит аналитик.

Татьяна Дятел