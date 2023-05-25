Глобальное потепление аллергии

В этом году спрос на врачей-аллергологов и продажи антигистаминных препаратов у россиян начались на месяц раньше обычного. На тенденцию обратили внимание «Сбер Еаптека» совместно с медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье». По их данным, в апреле 2023 года пациенты обращались к аллергологам на 56% чаще, чем в апреле 2022 года. Сейчас уже наблюдается спад активности, однако показатели все еще выше прошлогодних на 21%. Эксперты объясняют это не только ранним наступлением весны и цветения, но и ростом числа аллергопатологий, спровоцированных COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клиенты аллергологов в возрасте до 18 лет в России составляют лишь 1% от общего числа обратившихся за помощью

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Клиенты аллергологов в возрасте до 18 лет в России составляют лишь 1% от общего числа обратившихся за помощью

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным «СберЗдоровья», в этом году спрос на онлайн-консультации с врачами-аллергологами достиг своего пика уже к середине весны — в апреле 2023 года пациенты обращались к аллергологам на 56% чаще, чем в апреле 2022 года. Годом ранее пик наблюдался ближе к середине мая, в этом же году к концу мая наблюдается спад, но все же показатели выше прошлогодних на 21%. Чаще в консультации с аллергологом нуждались молодые люди в возрасте 25–34 лет (40% обращений), 35–44 лет (35%) и 45–60 лет (12%). Примечательно, что люди в возрасте до 18 лет (1% обращений), от 18 до 24 лет (6%) и старше 60 лет (6%) консультируются с аллергологами значительно реже.

Наиболее частыми причинами обращений к аллергологам в «СберЗдоровье» с марта по май 2023 года были аллергический ринит (65% обращений), риноконъюнктивит (13%) и крапивница (9%).

Ожидаемо раньше срока — в апреле — пошел вверх и спрос на антигистаминные препараты (в 2022 году пик продаж пришелся на май). По данным «Сбер Еаптеки», в сезон аллергий 2023 года (апрель, май) жители страны приобрели на 38% больше лекарственных средств от аллергии, чем в этот же период 2022 года. Самую высокую динамику роста за год показали парентеральные антигистаминные средства (например, ингаляции, плюс 47,5% в категории). Также выросли продажи пероральных средств (плюс 37,6% в категории). Чаще всего покупают супрастин, лоратадин и зиртек.

“Ъ” уже рассказывал, что объем продаж антигистаминных препаратов в апреле достиг 5,5 млрд руб., увеличившись на 43% год к году, в натуральном выражении рост составил 27%, до 31,2 млн упаковок. Такие данные предоставили в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Средняя стоимость проданной упаковки за год выросла на 12,7%, до 176,1 руб.

Количество проданных в апреле в аптечной сети «36,6» упаковок препаратов против аллергии увеличилось на 69% год к году. В «Здравсити» рост оказался на уровне 50% год к году — такой показатель в сети называют небывалым.

В этом году метеорологическая весна началась заметно раньше, поэтому раньше стартовал и аллергический сезон, объясняет старший врач-эксперт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Евсикова. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтверждает, что нынешний март был на два градуса теплее нормы, а так называемая климатическая весна (среднесуточный переход температуры через ноль) произошла 20 марта, на неделю раньше ожидаемого срока. В апреле в Москве средняя месячная температура воздуха составила плюс 9,7 градуса, что превысило климатическую норму на 2,8 градуса. Теплая погода и спровоцировала бурное цветение.

Однако дело не только в потеплении. По словам Марии Евсиковой, во всем мире отмечается рост аллергопатологии, сбой реакции иммунной системы на факторы внешней среды. Врач аллерголог-иммунолог медтехкомпании «Доктор рядом» Лада Попова говорит, что специалисты фиксируют рост числа аллергиков среди людей, перенесших коронавирус и грипп. «В этом году штаммы гриппа были особенно агрессивные. Коронавирус буквально сделал не аллергиков аллергиками. Многие стали реагировать на пыльцу и другие аллергены»,— комментирует госпожа Попова. О росте обращений от пациентов, которые до этого не жаловались на аллергию, говорит и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Она также связывает тенденцию со вспышками коронавируса и других вирусных заболеваний: ослабленному вследствие инфекционной болезни организму сложнее справляться с воздействием аллергенов. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок указывает, напротив, на неожиданно негативный эффект окончания пандемии COVID-19 для аллергиков: «Когда были строгие ограничения, люди не стеснялись носить маски в общественных местах — а маска эффективно защищает от пыльцы. Поэтому три прошлые весны пациенты гораздо реже обращались с серьезными проявлениями аллергии. В этом году все, от чего отвыкли за три года, вернулось с большей силой».

Наталья Костарнова