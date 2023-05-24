Гладков сообщил о ранении 85-летней женщины при обстреле ВСУ погранперехода в селе Козинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины 24 мая обстреляли погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. В результате обстрела, по его словам, пострадала 85-летняя женщина — у нее легкая контузия.

«Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны. Сейчас она доставлена в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, обстрел произошел днем, около 15:30 мск. Тогда у пропускного пункта работали журналисты, среди них были представители медиапроектов Shot, Readovka, газеты «Известия». Никто из них не пострадал. На опубликованных записях последствий обстрела можно видеть выбитые стекла зданий, слетевшие листы профнастила крыш.

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