Полка пустой не бывает

В первом квартале магазины в РФ открыли сразу восемь новых иностранных брендов одежды и товаров для дома: преимущественно из Турции, но есть и по одной сети из Франции и Польши, возобновившие работу после некоторого перерыва. После того как год назад западные бренды из-за военных действий на Украине начали сворачивать бизнес в стране, освободились ниши для других зарубежных сетей. В основном сейчас в Россию выходят ритейлеры, работающие в массовом сегменте — присутствие продавцов люкса осложняется прямыми санкциями ЕС и США. Поэтому, ожидают эксперты, в дальнейшем будут появляться в основном турецкие и китайские ритейлеры из массмаркета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как подсчитали для “Ъ” в CORE.XP, в январе—марте на российский рынок вышло восемь новых зарубежных брендов. В основном это турецкие сети — Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco. Но есть и игроки из ЕС — французский продавец детской одежды JACADI и польская PitBull West Coast. Две последние марки, по сути, возобновили работу в РФ, так как до 2022 года открывали свои первые точки продаж, но затем закрывали их, поясняют консультанты. Еще один бренд мебели и товаров для дома — Swed House из Белоруссии. Открытие первого магазина этой сети в Москве, как сообщали СМИ, не оправдало ожиданий покупателей, рассчитывавших на появление аналога ушедшей из страны шведской IKEA.

Несмотря на влияние геополитики, в первом квартале в РФ вышла почти половина от числа брендов, которые появились на рынке за весь прошлый год, отмечают в CORE.XP. В Ricci | Blackstone утверждают, что в январе—марте в РФ появились пять зарубежных ритейлеров против десяти в 2022 году.

Переговоры по открытию большинства новых магазинов велись со второй половины 2022 года, но потребители увидели их на рынке только сейчас, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Активизация иностранных ритейлеров обусловлена завершением процесса по расторжению договоров аренды в торговых центрах с игроками, которые решили покинуть рынок или сократить площади точек продаж, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

По данным CORE.XP, с начала 2022 года полностью российский рынок покинули только 15,38% международных ритейлеров, работавших в стране, еще 9,34% сетей приостановили деятельность. По подсчетам CORE.XP, за январь—март 2023 года ставка аренды в торговых центрах Москвы снизилась на 5%, до 71,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Все новые бренды, появившиеся в 2023 году на российском рынке, работают в среднем ценовом сегменте, уточняет руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, если раньше большую часть этого сегмента занимали испанская Inditex и шведская H&M, то сейчас освободившиеся ниши стали заполнять российские и турецкие марки.

До кризиса в РФ выходили преимущественно люксовые и премиальные бренды, так как продукция этого ценового сегмента высокомаржинальна, отмечает гендиректор Ricci | Blackstone Евгений Кузьмин. Но сейчас это практически невозможно из-за западных санкций на ввоз в Россию одежды стоимостью свыше €300 за вещь.

Кроме того, спрос на такие товары сокращается из-за снижения платежеспособности россиян, уточняет господин Кузьмин. «В массовом сознании люкс ассоциируется с европейскими брендами,— говорит он.— Даже если их заместить продукцией высокого ценового сегмента из Азии, то вряд ли она будет пользоваться большим спросом в России».

Как минимум еще 12 зарубежных сетей заявили о выходе в Россию в этом году, отмечают в CORE.XP. Учитывая опасения вторичных санкций, добавляет Евгений Кузьмин, западные игроки вряд ли решатся выйти в Россию, в основном стоит ждать появления новых игроков из Китая и Турции.

Дарья Андрианова