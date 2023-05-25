Газеты сворачивают из киосков

За прошлый год количество газетных киосков в России сократилось на 7,3% и продолжило падение в первом квартале 2023 года. Сейчас один киоск приходится почти на 10,3 тыс. жителей страны, подсчитали в Союзе предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП). От полного исчезновения киоски прессы может спасти разрешение на продажу в них табачной продукции и еды, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Количество киосков и павильонов прессы в России продолжает сокращаться: за 2022 год их число упало на 7,3%, или на более чем 1 тыс. объектов, рассказали “Ъ” в СППИ ГИПП. В исследовании союза учитывались киоски и павильоны, у которых печатные издания заняли более 50% в обороте. В первом квартале 2023 года ситуация стала хуже, отметил исполнительный директор СППИ ГИПП Павел Мирошников: «В некоторых регионах снос киосков продолжается, например, в Астрахани не осталось ни одного».

Всего к началу 2023 года в России насчитывалось свыше 13,2 тыс. торговых объектов, реализующих печатную продукцию, уточняют в союзе: «Обеспеченность граждан нестационарными торговыми объектами (НТО) в категории "Печать" ухудшилась на 7,1% и составила в среднем 10,9 тыс. жителей на один объект». При этом в 23 субъектах РФ открывались новые НТО. Так, наибольшее количество новых киосков появилось в Московской области (121), Калининградской области (113), Удмуртской Республике (84). Однако в 55 регионах специалисты ГИПП отметили снижение числа объектов. Лидерами по закрытию киосков стали Республика Башкортостан и Санкт-Петербург, где их стало меньше на 185 и 176 соответственно. От 50 до 100 киосков было закрыто в Ростовской, Самарской, Новосибирской, Вологодской областях.

Самым сильным сокращение числа киосков с печатной прессой было в 2020 году (см. “Ъ” от 14 мая 2021 года). Тогда издатели связывали это с уходом с рынка федеральной сети «Роспечать» (как сообщал “Ъ” 24 февраля 2021 года, эта сеть партнеров Олега Дерипаски сдала в субаренду или продала активы другим дистрибуторам). Так, за 2020 год число павильонов прессы уменьшилось за год на 11%, а до пандемии снижение не превышало 1%. Тогда союз просил Минпромторг и Минцифры создать координационный совет для поддержки распространения прессы. Среди предлагаемых тогда мер была отмена ограничений на продажу сопутствующих товаров при условии, что пресса будет занимать не менее 50% ассортимента.

Сейчас на сокращение числа киосков распространения прессы прежде всего влияет повышение арендной платы и отказы администраций регионов продлевать договоры с распространителями в одностороннем порядке, рассказывает собеседник “Ъ” в отрасли: «Чаще всего администрации выступают инициаторами демонтажа киосков». Кроме того, еще в прошлом году, добавляет он, начался процесс перепрофилирования киосков на вокзалах и железнодорожных станциях: договоры с распространителями прессы досрочно разрывались и их просили перейти на торговлю фастфудом (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года).

От полного исчезновения киоски может спасти расширение ассортимента продаваемых товаров, говорит другой источник “Ъ” в одном из издательств: «Сейчас многие павильоны печати начали продавать популярные игрушки, иногда даже по цене ниже, чем в официальных магазинах. Однако этого все равно мало. Нужно позволить павильонам продавать табачные изделия или, к примеру, еду, чтобы вернуть покупателей».

Юлия Юрасова