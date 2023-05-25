Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газеты сворачивают из киосков

Количество павильонов прессы в 2023 году продолжило сокращаться

За прошлый год количество газетных киосков в России сократилось на 7,3% и продолжило падение в первом квартале 2023 года. Сейчас один киоск приходится почти на 10,3 тыс. жителей страны, подсчитали в Союзе предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП). От полного исчезновения киоски прессы может спасти разрешение на продажу в них табачной продукции и еды, считают участники рынка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Количество киосков и павильонов прессы в России продолжает сокращаться: за 2022 год их число упало на 7,3%, или на более чем 1 тыс. объектов, рассказали “Ъ” в СППИ ГИПП. В исследовании союза учитывались киоски и павильоны, у которых печатные издания заняли более 50% в обороте. В первом квартале 2023 года ситуация стала хуже, отметил исполнительный директор СППИ ГИПП Павел Мирошников: «В некоторых регионах снос киосков продолжается, например, в Астрахани не осталось ни одного».

Всего к началу 2023 года в России насчитывалось свыше 13,2 тыс. торговых объектов, реализующих печатную продукцию, уточняют в союзе: «Обеспеченность граждан нестационарными торговыми объектами (НТО) в категории "Печать" ухудшилась на 7,1% и составила в среднем 10,9 тыс. жителей на один объект». При этом в 23 субъектах РФ открывались новые НТО. Так, наибольшее количество новых киосков появилось в Московской области (121), Калининградской области (113), Удмуртской Республике (84). Однако в 55 регионах специалисты ГИПП отметили снижение числа объектов. Лидерами по закрытию киосков стали Республика Башкортостан и Санкт-Петербург, где их стало меньше на 185 и 176 соответственно. От 50 до 100 киосков было закрыто в Ростовской, Самарской, Новосибирской, Вологодской областях.

Самым сильным сокращение числа киосков с печатной прессой было в 2020 году (см. “Ъ” от 14 мая 2021 года). Тогда издатели связывали это с уходом с рынка федеральной сети «Роспечать» (как сообщал “Ъ” 24 февраля 2021 года, эта сеть партнеров Олега Дерипаски сдала в субаренду или продала активы другим дистрибуторам). Так, за 2020 год число павильонов прессы уменьшилось за год на 11%, а до пандемии снижение не превышало 1%. Тогда союз просил Минпромторг и Минцифры создать координационный совет для поддержки распространения прессы. Среди предлагаемых тогда мер была отмена ограничений на продажу сопутствующих товаров при условии, что пресса будет занимать не менее 50% ассортимента.

Сейчас на сокращение числа киосков распространения прессы прежде всего влияет повышение арендной платы и отказы администраций регионов продлевать договоры с распространителями в одностороннем порядке, рассказывает собеседник “Ъ” в отрасли: «Чаще всего администрации выступают инициаторами демонтажа киосков». Кроме того, еще в прошлом году, добавляет он, начался процесс перепрофилирования киосков на вокзалах и железнодорожных станциях: договоры с распространителями прессы досрочно разрывались и их просили перейти на торговлю фастфудом (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года).

От полного исчезновения киоски может спасти расширение ассортимента продаваемых товаров, говорит другой источник “Ъ” в одном из издательств: «Сейчас многие павильоны печати начали продавать популярные игрушки, иногда даже по цене ниже, чем в официальных магазинах. Однако этого все равно мало. Нужно позволить павильонам продавать табачные изделия или, к примеру, еду, чтобы вернуть покупателей».

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...