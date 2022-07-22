«Тещину языку» предложили шаурму

Союз издателей печатных изданий ГИПП просит ОАО РЖД остановить процесс перепрофилирования киосков на вокзалах и железнодорожных станциях. Издатели утверждают, что договоры с распространителями прессы досрочно разрываются или же их просят перейти на торговлю фастфудом. Точки продаж на станциях значимы для прессы в сегменте массмаркета и отличаются высокой маржинальностью. В ОАО РЖД уверяют, что решения о массовой смене профиля торговых объектов на станциях не принималось и готовы к диалогу с издателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) гендиректору ОАО РЖД Олегу Белозерову от 4 июля. В нем говорится, что на железнодорожных станциях идет перепрофилирование киосков с печатными изданиями в результате расторжения договоров с распространителями прессы. В ГИПП подтвердили подлинность письма, добавив, что пока не получили ответа. Письмо на ту же тему в РЖД, по данным “Ъ”, 18 июля направила Торгово-промышленная палата (ТПП). Там подтвердили, что поддержали обращение ГИПП.

Издатели со ссылкой на дистрибуторов прессы пишут, что ООО «АРП "Гудок"» досрочно расторгает договоры аренды киосков, расположенных на железнодорожных станциях и прилегающих территориях. АРП «Гудок» — управляющая компания сети распространения печатной продукции на объектах ОАО РЖД. В уведомлениях АРП сообщает, что основной причиной досрочного расторжения стало решение в несколько раз повысить арендную плату. В ГИПП утверждают, что нарушений со стороны арендаторов, которые «могли бы стать причиной ликвидации торгового объекта прессы», нет. Но им предлагается перейти на более доходную торговлю шаурмой и прочим фастфудом. «Руководство АРП "Гудок" фактически создает условия для полной ликвидации торговых объектов прессы, которые осуществляют важнейшую социально-политическую функцию»,— говорится в письме ГИПП.

Требования о смене ассортимента поступили от АРП «Гудок» во все киоски Москвы и Московской области, их получают участники рынка в Перми и Екатеринбурге, уточнил “Ъ” вице-президент ГИПП Александр Оськин. Союз издателей просит железнодорожную монополию ввести «льготное ценообразование арендной платы» для киосков со специализацией «Печать» и «дать поручения соответствующим ведомствам о развитии данного направления в структуре РЖД».

В ОАО РЖД говорят, что пока не получили обращение ГИПП. «При поступлении в компанию предложений по организации сети распространения печатной продукции они будут рассмотрены в установленном порядке»,— пояснили в пресс-службе монополии. Там подчеркнули, что АРП «Гудок» не входит в структуру ОАО РЖД, выступая лишь одним из его арендаторов. «Решения о массовой смене профиля торговых объектов на железнодорожных станциях и прилегающих к ним территориях компанией не принималось»,— заверили в монополии. Гендиректор АРП «Гудок» Руфат Юсуфов утверждает, что компания расторгает договоры с «теми, кто торгует не только прессой, но и непрофильными товарами — например, одеждой и другим ширпотребом; это меньше 1% арендаторов».

Точки продаж на железнодорожных станциях значимы для всех печатных изданий в сегменте массмаркета — это кроссворды, журналы о звездах, а также «общеполитические издания», говорит гендиректор холдинга «ИМ-Медиа» (выпускает «Тайны звезд», «Оракул», «Тещин язык» и другие) Алексей Иванов. «Это точки с большой проходимостью. Придя на платформу или вокзал и не обнаружив киоска, пассажиры, скорее всего, не будут искать другую точку продажи: они просто не купят прессу»,— поясняет господин Иванов. Киоски на станциях, по его словам, ценны для издателей также в связи с высокой маржинальностью и низким процентом ремиссии (непроданной части тиража).

«Это пункты продажи прессы с заведомо большей проходимостью, чем в городских киосках, поэтому их сохранить особенно важно. "АиФ" в таких киосках, например, продается примерно на 20–30% тиража больше, чем в точках города. Естественное падение тиражей в этих точках происходит медленнее, чем в городе, опять же в связи с хорошей проходимостью»,— подтверждает гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков. В то же время, уточняет топ-менеджер, их доля в тираже незначительна просто потому, что «самих железнодорожных киосков очень мало».

Валерия Лебедева