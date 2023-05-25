«Новотранс» отремонтирует вагоны

ГК «Новотранс» ввела в эксплуатацию Балтийский вагоноремонтный завод (БВЗ «Новотранс») в Ленобласти. Открытие состоялось на два года позже объявленных ранее планов, руководство связывает задержку с перестройкой логистики в поставке оборудования и комплектующих для завода. На полную проектную мощность завод выйдет через два года. Эксперты прогнозируют регулярную загрузку за счет большого объема транзитных перевозок в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня ГК «Новотранс» занимает третье место на рынке ремонта вагонов среди частных компаний в РФ с общерыночной долей 15,5%. Запуск завода позволит компании увеличить свою долю до 20%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сегодня ГК «Новотранс» занимает третье место на рынке ремонта вагонов среди частных компаний в РФ с общерыночной долей 15,5%. Запуск завода позволит компании увеличить свою долю до 20%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Официальное открытие Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс» в Рабитицком поселении Волосовского района Ленобласти состоялось 24 мая. Как сообщил президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, в настоящее время идет подготовка и обучение кадров для работы на заводе. Всего создано 1,5 тыс. рабочих мест. В течение года-двух завод выйдет на проектную мощность технического и сервисного обслуживания 30 тыс. железнодорожных вагонов и 36 тыс. колесных пар в год.

Соглашение о реализации проекта по строительству завода с общим объемом инвестиций в 2,5 млрд рублей было подписано на ПМЭФ-2019. После подписания документа руководство заявляло о начале работы предприятия во втором полугодии 2021 года.

«Планировали сдать в 2022 году, но у нас много чего изменилось. Приходилось перестраивать логистику, это сложный процесс. Была смена поставщиков, так как перед этим частично планировалось использовать импортное оборудование, а потом пришлось перестраиваться полностью на отечественное. Это занимает время»,— пояснил господин Гончаров.

У ГК «Новотранс» четыре предприятия в Московской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Они суммарно обслуживают 72 тыс. вагонов ежегодно. Ранее представители компании сообщали СМИ, что запуск БВЗ увеличит мощности «Новотранса» по ремонту грузового подвижного состава в 1,5 раза. БВЗ станет частью транспортной инфраструктуры Ленобласти и расширит деятельность «Новотранса» в регионе, куда также входят перевалка грузов на морском терминале Lugaport в порту Усть-Луга.

«Несмотря на все сложности, оборот грузов продолжает расти. По итогам года мы выросли более чем на 6%, в том числе растет грузооборот торгового порта Усть-Луга. В день в Усть-Лугу заходит более 7 тыс. вагонов. Данный завод может в день ремонтировать 80 вагонов. Это особенно важно сейчас, когда изменилась логистика и наши вагоны отправляются на дальние расстояния»,— подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский заметил, что один из крупнейших активов ГК «Новотранс» — Кузбасское вагоноремонтное предприятие в Прокопьевске — признан банкротом. «В связи с чем он сейчас находится в конкурсном производстве, а это значит, что один из активов фактически не функционирует. Полагаю, что с вводом Балтийского предприятия у холдинга фактически сохраняются прежние позиции на рынке, так как Ленинградская область и непосредственное расположение завода в целом "заточены" на обслуживание большого объема портовых грузов, поэтому расположение завода с учетом других проектов "Новотранса" можно считать максимально удачным. Еще можно добавить, что парк грузовых вагонов самого холдинга насчитывает свыше 25 тыс. единиц, что гарантирует в любом случае регулярную загрузку в той или иной степени вагоноремонтных заводов холдинга и его постоянных клиентов в лице железнодорожных перевозчиков»,— говорит господин Жарский.

По словам Дениса Перепелицы, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, сегодня ГК «Новотранс» занимает третье место на рынке ремонта вагонов среди частных компаний в РФ с общерыночной долей 15,5%. Запуск завода позволит компании увеличить свою долю до 20%. Рынок ремонтных мощностей не является конкурентным: основные конкуренты «Новотранса» — вагоноремонтные предприятия монополиста ОАО РЖД.

«Расположение завода в Ленобласти является логичным с учетом увеличения грузоперевозок в данном регионе в последнее время. Ленобласть — один из крупнейших транзитных регионов России и, несмотря на санкционное давление со стороны недружественных стран, продолжает увеличивать объем транзитных перевозок. Открытие нового ремонтного завода позволит еще более укрепить потенциал роста грузоперевозок в данном регионе»,— подчеркивает господин Перепелица.

Алла Михеенко