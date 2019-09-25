В Ленобласти началось строительство Балтийского вагоноремонтного завода за 1,5 млрд рублей

Холдинг «Новотранс» приступил к строительству Балтийского вагоноремонтного завода в Волосовском районе Ленинградской области.

Соглашение о реализации проекта строительства БВРЗ «Новотранс» было подписано на прошедшем в июне текущего года Петербургском международном экономическом форуме. Выход на проектную мощность в 25-30 тыс. отремонтированных вагонов и около 36 тыс. колесных пар ежегодно планируется во втором полугодии 2021 года.

По словам президента группы компаний «Новотранс» Константина Гончарова, размер инвестиций в проект строительства предприятия составит свыше 1,5 млрд рублей.

«Проект Балтийского вагоноремонтного завода "Новотранс" позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Как только завод выйдет на проектную мощность, ежегодные налоговые отчисления в бюджет Ленинградской области составят около 1 млрд рублей»,— заявил господин Гончаров.

Мария Кузнецова