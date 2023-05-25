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Коммерсантъ FM
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В «Самолет» садятся риэлторы

Застройщик выкупил уфимскую сеть агентств «Золтор»

В сегменте недвижимости начался очередной виток консолидации. ГК «Самолет» купила сеть риэлторских агентств — уфимскую «Золтор», совместно с которой компания рассчитывает занять до 10% рынка агентских услуг и продать недвижимости на 600 млрд руб. уже в 2023 году. Эксперты считают, что сделка по покупке «Золтор» позволит «Самолету» управлять перетекающим спросом из первичного рынка во вторичный.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Входящая в ГК «Самолет» «Самолет Плюс» приобрела 100% компании «Золтор», которая считается третьей по масштабу сетью агентств недвижимости на российском рынке, сообщили “Ъ” в компаниях. Стороны не называют сумму сделки, участники рынка затрудняются ее оценить.

После интеграции сети «Золтор» в «Самолет Плюс» количество агентов объединенной компании увеличится до 7 тыс. активных человек уже на середину 2023 года и до 10 тыс. до конца этого года, количество экспонируемых объектов вырастет на 85%, до более 105 тыс., а число сделок — более чем на 60%, до 100 тыс., уточнили в компании. Ожидаемая валовая стоимость проданных квартир по объединенной компании в 2023 году вырастет до 600 млрд руб. Это приблизит долю компании к 10% рынка агентских услуг в РФ к концу текущего года, считают в «Самолет Плюс».

Агентство «Золтор» основано в Уфе и объединяет 250 партнеров более чем в 100 городах. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Золтор» в 2022 году снизилась на 34,5% год к году, до 72,4 млн руб., чистый убыток составил 3,4 млн руб. Основные владельцы компании — Алсу Галлямова (46,2%) и Семен Сарпулов (41,8%).

ГК «Самолет» — один из крупных в стране девелоперов жилья с объемом текущего строительства в 3 млн кв. м (по данным «Наш.Дом.РФ»). В 2022 году выручка девелопера выросла на 49%, до 194,9 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 22,2 млрд руб.

Все новые офисы «Самолет Плюс» получат доступ к технологической базе как для своих проектов, так и для проектов других девелоперов и объектов вторичной недвижимости, говорит управляющий партнер компании Дмитрий Волков. По его мнению, эта сделка поспособствует дальнейшей консолидации рынка. Застройщик уже не впервые поглощает агентства недвижимости. В конце 2021 года компания приобрела сеть «Перспектива 24», также основанную Алсу Галлямовой.

Однако у застройщика были и неудачные попытки поглощения риэлторских агентств. В 2019 году «Самолет» пытался купить тюменскую компанию «Этажи» за 4 млрд руб., но сделка не состоялась, сообщало издание Ura.ru. Позже застройщик инвестировал 100 млн руб. в совместное предприятие с «Этажами» — онлайн-сервис «Скор».

Сделка по покупке «Золтор» позволит «Самолету» присутствовать и на вторичном рынке, куда сейчас перетекает платежеспособный спрос, считает гендиректор Dolgov Pro Дмитрий Долгов. По данным «Наш.Дом.РФ», в марте 2023 года количество ипотечных кредитов на новостройки снизилось на 27% год к году, до 45 тыс., а на покупку готового жилья, напротив, выросло на 8% год к году, до 109 тыс. Кроме того, у девелопера появилось большое количество новых введенных в эксплуатацию жилых комплексов, которые необходимо распродать, полагает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

Слияние с девелопером дает агентству недвижимости не только дополнительную мотивацию в продвижении проектов застройщика, но и расширение базы клиентов, которые заинтересованы в первичной недвижимости и предпочитают сделки именно с девелоперами, а не посредниками, резюмирует Дмитрий Долгов.

Дарья Андрианова

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