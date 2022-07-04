Риэлторы сворачивают сделки

Обвалившийся из-за кризиса спрос на жилье привел к сокращению рентабельности риэлторского бизнеса. Его собственники торопятся распродать свои компании — количество таких объявлений за год выросло в 2,5 раза. По мнению участников рынка, его покидают небольшие региональные риэлтеры и те, кто специализировался на сделках со вторичным жильем. Но эксперты не видят особого смысла в покупке агентств недвижимости из-за отсутствия ожиданий улучшения на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Число выставленных на продажу агентств недвижимости за последние несколько месяцев выросло в несколько раз, что является «нетипичной ситуацией для рынка», сообщили “Ъ” в компании «Жилфонд». По данным «Авито», сейчас размещено 400 объявлений о продаже таких компаний по всей России — это в 2,4 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость готового бизнеса составляет 540 тыс. руб.

Директор «Жилфонда» Александр Чернокульский связывает тренд с разбалансировкой рынка: «Предложение жилья заметно превышает спрос, а число сделок сокращается из-за ситуации в экономике». По его словам, в таких условиях сложно выжить небольшим региональным агентствам, где работают 10–20 риэлторов. Владельцы таких компаний решили выйти из бизнеса, полагает господин Чернокульский. Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка считает, что с рынка уходят агентства, специализирующиеся на сделках со вторичным жильем.

Активность на рынке жилья из-за кризиса действительно резко сократилась. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», в первые три недели июня количество просмотров объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках и звонков сократилось на 48% год к году. В «Авито.Недвижимости» оценивают спад в 29%. Только в Москве, по данным Росреестра, в мае число сделок на вторичном рынке сократилось на 45% год к году, на первичном — на 31%.

Риэлторский бизнес традиционно считался доходным: по оценкам «Жилфонда», он может приносить 20–25% годовых. Надежда Коркка предупреждает, что рентабельность сильно зависит от специфики региона, но средний показатель — 15%, хотя в этом году он снизится из-за падения числа сделок.

Источником прибыли для брокеров выступает комиссия, которая, по словам Александра Чернокульского, составляет 2–3% от стоимости квартиры на вторичном рынке и 1–5% в новостройках. Комиссию брокерам также платят банки и страховщики за посреднические услуги при оформлении ипотеки.

Но, полагает гендиректор DNA Realty Антон Белых, приобретение существующей небольшой компании вряд ли будет целесообразно. «Успешно продать можно агентство с известным брендом, а большинство выставляемых сейчас на продажу не имеют такую ценность»,— говорит эксперт. По его словам, «гораздо дешевле» купить базу с телефонами потенциальных покупателей квартир, а приобретение пула эксклюзивных контрактов по продаже квартир в новостройках не всегда оправданно — «их в любой момент могут забрать себе менеджеры по продажам самих строительных компаний».

По данным Росстата, в России на 1 апреля 2022 года действовало 301,9 тыс. компаний, занимавшихся операциями с недвижимым имуществом. Сокращение числа игроков на фоне ухода с рынка некоторых агентств вряд ли позволит оставшимся компаниям нарастить продажи из-за общего спада активности, но перераспределение долей возможно, считает Антон Белых. Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова называет крупными на рынке не более 20 существующих агентств. Эти игроки, по ее мнению, в полном составе уже пережили рецессию 2015–2018 годов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев