Футболиста «Спартака» Соболева дисквалифицировали на 4 матча за оскорбительный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча чемпионата России за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщила пресс-служба РФС. На 66-й минуте воскресной встречи столичных команд Соболев демонстративно схватил себя за пах после проигранного единоборства. Красная карточка Роше, повторившему жест для арбитра, была отменена.

«Мы посмотрели видео. Безусловно, комитет считает, что поступок носит циничный характер, в присутствии 25 тысяч зрителей, вся страна увидела циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений: наказание в Кубке, наказание за грубую игру»,— сказал на заседании глава КДК Артур Григорьянц (цитата — РБ «Спорт»).

«Спартак» намерен обжаловать решение КДК после того, как запросит и получит полный текст решения. «Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета»,— подчеркнул пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов (цитата — Sports.ru).

Подробнее о последнем дерби «Спартак»—ЦСКА — в материале «Ъ» «Матч — жесткач».

Григорий Лейба