Банкирша и следователь встретятся в суде

В Пресненский суд столицы поступили материалы уголовного дела в отношении владелицы Банка корпоративного финансирования (БКФ) и компании «Русский продукт» Ольги Миримской и бывшего следователя подмосковного главка СКР Юрия Носова. Госпожа Миримская обвиняется в четырех эпизодах дачи взятки или покушении на это преступление на общую сумму почти $2 млн. Господину Носову, который вел дело о похищении дочери бизнесвумен, инкриминируется незаконное получение от нее двух автомобилей. Фигуранты вину не признают. Предварительное заседание суд планирует провести 10 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольге Миримской предъявили четыре коррупционных эпизода, но она виновной себя не признает

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Ольге Миримской предъявили четыре коррупционных эпизода, но она виновной себя не признает

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела в отношении предпринимательницы и банкирши Ольги Миримской и бывшего следователя Главного следственного управления СКР по Московской области Юрия Носова поступили в Пресненский суд Москвы, предварительное слушание назначено на 10 мая. На нем стороны обсудят различные ходатайства защиты подсудимых, которая, по данным источников “Ъ”, помимо прочего, будет настаивать на возврате дела в прокуратуру. Если такового не произойдет, то гособвинение и адвокаты также обсудят технические детали будущего процесса.

Напомним, что владелица банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольга Миримская обвиняется в четырех эпизодах дачи взяток либо попыток их передать должностным лицам в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Господину Носову инкриминировано получение двух взяток от банкирши (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Общая сумма незаконных вознаграждений, которая фигурирует в материалах дела, составляет почти $2 млн.

Все эпизоды расследования относятся к периоду 2014–2016 годов. Как ранее уже сообщал “Ъ”, владелица БКФ обвиняется в двух эпизодах попытки дачи взятки судьям Пресненского суда столицы. В них общая сумма предполагаемых взяток превышает $1 млн. По версии следствия, с помощью этих денег госпожа Миримская пыталась в 2014 и 2015 годах добиться выигрыша в гражданском деле по разделу имущества со своим мужем, экс-директором по стратегическому планированию ЮКОСа Алексеем Голубовичем. В райсуде экс-супруги оспаривали права на подмосковный особняк в элитном поселке Николина Гора площадью почти 1 тыс. кв. м и два земельных участка под ним, а также делили компенсацию почти в $2 млн.

Помимо этого, банкирша обвиняется в даче взятки в виде двух внедорожников следователю Юрию Носову, который вел дело о похищении дочери владелицы БКФ (оно было закрыто в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления).

Взятки, по материалам дела, передавались за фальсификацию доказательств в отношении бывшего гражданского супруга главы БКФ — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Следователь Носов предъявил бизнесмену, его секретарше и суррогатной матери девочки обвинения в купле-продаже ребенка в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), а также объявил господина Смирнова в международный розыск. Однако Интерпол отказался помещать данные бизнесмена в свою базу. За эти действия господин Носов, по данным СКР, в 2016 году получил от банкирши новый Mitsubishi Outlander и трехлетнюю Honda CR-V.

Последний эпизод в уголовном деле появился уже на завершающей стадии расследования в ноябре 2022 года. В нем речь идет о событиях девятилетней давности, когда, по версии следствия, госпожа Миримская пыталась организовать передачу денег судьям Девятого арбитражного апелляционного суда. Сумма взятки составила $700 тыс., а взамен банкирша добивалась отмены решения арбитражного суда Москвы от 12 мая 2014 года. В нем суд удовлетворил иск компании Damino Associates Ltd к одной из фирм, подконтрольной госпоже Миримской. Согласно преступному плану банкирши, следует из материалов дела, после получения денег судьи апелляционного суда должны были вынести уже новое решение, на этот раз в пользу ее компании.

В сентябре 2014 года, по версии следствия, находясь в офисе своего банка (1-я Тверская-Ямская, 21), Ольга Миримская отдала распоряжение главе юридического отдела БКФ подыскать посредника для передачи взятки, пообещав в случае успеха выплатить ей и посреднику комиссионные в размере 20% от суммы взятки. Однако коррупционный план сорвался, поскольку посредник не смог договориться с судьями и вернул деньги.

Фигуранты вину не признают. Адвокат госпожи Миримской Александр Чернов сообщил “Ъ”, что защита намерена добиваться ее оправдания.

Владислав Трифонов