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Коммерсантъ FM
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Подсудимому поставили диагноз: годен для СИЗО

Обвиняемому в заказном убийстве гражданину Великобритании не удалось вернуть свободу по состоянию здоровья

Законным признал суд апелляционной инстанции повторное помещение под арест бизнесмена Александра Кибальченко. Пожилой изобретатель и по совместительству брокер на фондовой бирже с гражданством Великобритании изначально угодил в СИЗО по обвинению в организации заказного убийства собственного зятя, но был переведен под домашний арест по медицинским показаниям. Диагноз вызвал сомнения у прокуратуры и потерпевшей стороны, потребовавших его дополнительного изучения, а подследственный, чье дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу, совершил попытку побега, срезав «электронный браслет», но был найден в лесу возле аэропорта Домодедово с крупной суммой денег и отправился в камеру. Суд признал характер его заболевания «демонстрационным».

Профессор Александр Кибальченко

Профессор Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Профессор Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В заседании 1-го апелляционного суда общей юрисдикции 66-летний Александр Кибальченко участвовал по видео-конференц-связи из расположенного в Зеленограде СИЗО-12. Его адвокаты настаивали, что совершенная им якобы попытка побега не была задокументирована надлежащим образом и что на самом деле их клиент находился в бессознательном состоянии в течение нескольких часов и вообще стал жертвой неизвестных грабителей.

Кроме того, защита снова подняла вопрос о недопустимости заключения под стражу пожилого мужчины, который страдает от последствий перенесенного инфаркта и чей диагноз был подтвержден врачами столичной ГКБ имени Ерамишанцева. Речь идет о парезах — неврологических синдромах, связанных с поражением двигательного пути нервной системы. Невозможность полноценного передвижения входит в утвержденный правительством список заболеваний, которые исключает содержание в СИЗО.

Однако достоверность диагноза вызывала сомнения как у прокуроров, так и потерпевшей стороны. В среду их позицию поддержал и апелляционный суд, который огласил выводы экспертизы, ранее назначенной Мособлсудом.

Специалисты бюро судмедэкспертизы департамента здравоохранения Москвы пришли к выводу, что у обвиняемого в организации заказного убийства «не обнаружено объективных экспертно подтвержденных данных о заболевании» — последствий инфаркта.

Кроме того, исследования не подтвердили и ранее озвученные медиками данные об «основном заболевании». Было заявлено, что расстройства здоровья фондового брокера носят «демонстрационный характер». В результате жалоба на арест господина Кибальченко была оставлена без удовлетворения.

«Как и предупреждали потерпевшие, перед нами — симулянт, во всяком случае суд огласил подтверждение нашим словам от экспертов-медиков»,— заявил «Ъ» один из адвокатов потерпевшей стороны Антон Жаров. По его словам, большое впечатление на суд произвела позиция обвиняемого, который, по его словам, «потерял сознание» на несколько часов и очнулся в лесу, без браслета слежения, но со значительной суммой денег в кармане. «Все эти прямо детективные обстоятельства учел сначала Московский областной суд, затем апелляционный суд, и Кибальченко совершенно справедливо водворен под стражу»,— заключил господин Жаров.

Александр Кибальченко обвиняется СКР в заказном убийстве своего зятя — физика и программиста Тимура Зайниева.

По версии следствия, между ними возникли разногласия после развода последнего с женой. Бывшие супруги делили как недвижимость, так и возможность опеки и встреч с детьми. Судебные тяжбы, в ходе которых господин Зайниев добился запрета на вывоз детей к тестю в Великобританию, сопровождались ссорами и взаимными обвинениями.

Как считают в СКР, кончилось все тем, что весной 2021 года после одного из заседаний программиста прямо у здания Хорошевского райсуда столицы трое нанятых Александром Кибальченко людей запихнули в машину, обездвижив электрошокером, и вывезли в подмосковный гараж, где один из них — бывший сотрудник МВД Роман Осипов — задушил жертву.

Оперативники раскрыли преступление по горячим следам, задержав как убийцу, так и троих его сообщников: Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова. Организатор убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ) свою вину отрицал, хотя некоторые из исполнителей, которым в зависимости от роли также предъявили обвинение и в похищении человека (ст. 126 УК РФ), и в незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК РФ), давали признательные показания. Они даже сообщили, что предполагаемый заказчик лично приезжал на место расправы, чтобы убедиться в устранении экс-родственника.

Когда уголовное дело поступило в Мособлсуд для рассмотрения по существу, Александр Кибальченко был освобожден под домашний арест на основании медицинских документов, но под предлогом посещения врача совершил попытку побега.

Сергей Сергеев

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