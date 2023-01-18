Присяжным достался труп с «Бураном»

Как стало известно “Ъ”, Мособлсуд повторно начал рассматривать уголовное дело об убийстве бывшего сотрудника компании «Тройка Диалог» Тимура Зайниева. По версии следствия, его заказал тесть — бывший профессор МГТУ имени Баумана, один из разработчиков многоразового космического корабля «Буран» Александр Кибальченко, а выполнил заказ бывший милиционер-водитель Роман Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Мособлсуде состоялись предварительные слушания по делу, на которых было заявлено и удовлетворено ходатайство о его рассмотрении с участием присяжных. Их отбор намечен на ближайшие дни. При этом само дело рассматривается повторно. В ноябре прошлого года Мособлсуд на стадии предварительных слушаний вернул материалы в Московскую прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении не были четко обозначены роли пятерых обвиняемых, а корыстный мотив в похищении Тимура Зайниева и расправе над ним остался неописанным.

В материалах дела говорилось лишь о том, что Александр Кибальченко передал Роману Осипову $50 тыс. на оплату «всем исполнителям преступления», но следствие при этом не установило, какую сумму получил каждый из фигурантов.

Моспрокуратура с претензиями не согласилась и оспорила отказное решение Мособлсуда в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Там признали аргументы надзора справедливыми и рекомендовали Мособлсуду начать процесс по существу в другом судебном составе.

Напомним, 43-летний программист Тимур Зайниев был убит 4 марта 2021 года. Следствие считает заказчиком убийства его бывшего тестя, профессора, работавшего ранее в МГТУ имени Баумана, и одного из разработчиков многоразового космического корабля «Буран» Александра Кибальченко. По версии следствия, господин Кибальченко считал, что после развода его дочери с господином Зайниевым суды несправедливо разделили совместное имущество бывших супругов и ограничили право матери на вывоз детей за границу. Кроме того, как утверждал позже сам профессор, бывший зять якобы угрожал ему расправой.

Согласно материалам дела, ученый решил избавиться от бывшего зятя и обратился за помощью к бывшему милиционеру-водителю Роману Осипову, который представлялся всем полковником ФСБ. Мнимый чекист, по данным следствия, согласился исполнить заказ за $50 тыс., а для поддержки привлек к делу знакомых своей дочери Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова, проходивших тогда обучение в различных вузах.

4 марта, как утверждает обвинение, четверо злоумышленников во главе с Романом Осиповым напали на Тимура Зайниева у здания Хорошевского райсуда Москвы, где рассматривался очередной иск о разделе имущества, обездвижили программиста электрошокером, затащили в машину и привезли в гараж одного из нападавших, расположенный в подмосковном Красногорске. Там, считает следствие, Роман Осипов задушил скованного наручниками господина Зайниева, а Владимир Филимончук помог ему, придерживая жертву за ноги.

Предполагаемых убийц и похитителей вычислили по записям установленных на здании суда видеокамер, и уже 6 марта все участники нападения были задержаны. Их обвинили в похищении человека (ст. 126 УК РФ), а Владимира Филимончука и Романа Осипова — еще и в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Последний вскоре дал признательные показания, сообщив, что заказчиком преступления был Александр Кибальченко, и профессор стал обвиняемым в организации убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ноябре 2022 года, когда материалы этого дела впервые поступили в Мособлсуд, процесс забуксовал еще до того, как стороны приступили к отбору присяжных. Гособвинитель и адвокат родителей погибшего программиста Антон Жаров заявили, что считают обвинительное заключение «вполне ясным и соответствующим требованиям законодательства». Представители предполагаемых заказчика и исполнителя убийства, наоборот, усмотрели в материалах грубые ошибки и ходатайствовали перед судом о возврате дела прокурору для их устранения. При этом защитники трех вероятных пособников убийцы заявили, что уголовные дела их клиентов, обвиняемых только в похищении Тимура Зайниева, вообще следует выделить и рассматривать без участия присяжных. Выслушав мнения участников, судья тогда все же вернула дело прокурору. По мнению адвоката Антона Жарова, председательствующий таким образом решила «подстраховать» вердикт и приговор от возможных претензий, связанных с процедурными нарушениями.

Сергей Петров