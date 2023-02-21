Профессор заказал и вышел

Как стало известно «Ъ», Мособлсуд освободил из-под стражи обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена Александра Кибальченко. По версии следствия, мужчина, в прошлом профессор МГТУ имени Баумана, а ныне проживающий в Англии трейдер фондовой биржи, организовал расправу над бывшим зятем Тимуром Зайниевым. По версии Следственного комитета России (СКР), причиной стал семейный конфликт — господин Зайниев мешал бывшему родственнику вывезти своих детей в Великобританию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Решение суд вынес на восьмом предварительном слушании по уголовному делу о похищении и убийстве программиста Тимура Зайниева. Основной причиной задержки стала подача сторонами множества ходатайств, ключевым из которых стала просьба адвокатов об освобождении обвиняемого в организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) 66-летнего Александра Кибальченко.

Защита ссылалась на заключение врачей, зафиксировавших у него осложнения после перенесенного в СИЗО инсульта. Данный диагноз входит в утвержденный правительством список заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Однако адвокаты потерпевшей стороны выступили против освобождения, увидев ряд противоречий в документах.

Судья приняла решение отправить Александра Кибальченко под домашний арест, продлив срок содержания в СИЗО остальным подсудимым.

44-летний Тимур Зайниев был убит 4 марта 2021 года. В тот день он приехал в Хорошевский райсуд, где рассматривались вопросы посещения им малолетних детей, которые после развода проживали с его бывшей женой Викторией. Заседание отложили, но домой мужчина так и не вернулся.

Полиция благодаря записям камер видеонаблюдения установила, что на улице Маршала Тухачевского, недалеко от суда, на Тимура Зайниева напали четверо. Они сбили его с ног, обездвижили электрошокером и увезли на автомобиле. Буквально за день сыщики установили и задержали всех участников похищения — бывшего полицейского Романа Осипова и его знакомых — Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова.

Роман Осипов признался, что похитил и убил Тимура Зайниева по заказу его тестя Александра Кибальченко, показав полицейским гараж в Красногорске, где жертву задушили ремнем.

По словам исполнителя, он привозил в гараж заказчика, чтобы тот убедился в смерти господина Зайниева. Задержали Александра Кибальченко на Белорусском вокзале, откуда он собирался выехать в Минск.

Конфликт между Тимуром Зайниевым и Александром Кибальченко развивался несколько лет. Кибальченко не считал зятя ровней своей дочери.

Господин Зайниев после защиты диссертации по теоретической физике в Кембридже сначала работал в Royal Bank of Scotland в Англии, а затем перебрался в Москву, где занял пост в компании «Тройка Диалог».

Сам Александр Кибальченко в свое время работал в знаменитой Бауманке и с другими учеными участвовал в ряде крупных проектов, включая создание космического корабля «Буран». Правда, потом резко сменил сферу деятельности, став брокером на фондовом рынке в Великобритании. Там он и обосновался, купив дом. При этом имел британский и российский паспорта.

В России Кибальченко бывал наездами, по большей части помогая дочери с разводом, начавшимся в 2018 году, и последовавшими судебными тяжбами. Александр Кибальченко пытался вывезти внуков в Англию, но бывший зять добился судебного запрета на это. Бывшие родственники судились, попутно подавая другу на друга заявления в полицию.

«Были неподтвердившиеся обвинения в мошенничестве, нападениях, распространении порнографии, суды за дом в Пестово на берегу водохранилища, компьютерный стул и даже книжку со сказками»,— сообщил адвокат потерпевших Антон Жаров, отметив, что большую часть отец и дочь Кибальченко проиграли.

На этом фоне, как считает следствие, Александр Кибальченко и заказал бывшего зятя за $50 тыс. случайному знакомому Роману Осипову, который представлялся полковником ФСБ, курирующим «Росатом». На самом деле в прошлом он был простым водителем в МВД, уволенным за нарушение правил ПДД. Роман Осипов всего за 10 тыс. руб., по данным СКР, привлек трех знакомых для слежки и похищения Тимура Зайниева.

Сам Александр Кибальченко, несмотря на то что негативнео отзывался о зяте в разговорах со следователями, все обвинения в свой адрес опровергает, утверждая, что деньги дал Роману Осипову в долг на инвестиции.

Сергей Сергеев