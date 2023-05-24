Нижегородский губернатор сообщил о переводе Захара Прилепина в обычную палату

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писателя Захара Прилепина, на которого в начале мая было совершено покушение, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Глеб Никитин

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерское в Нижегородской области. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте, сам писатель был ранен. Следственный комитет России квалифицировал происшедшее как теракт. Подозреваемый в подрыве автомобиля Александр Пермяков арестован. По его словам, покушение было совершено по заданию украинских спецслужб.

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Террорист Пермяков и неустановленные лица».