Маршрут построен

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» подвело итоги аукционов на автобусные перевозки в Ярославле и Ярославском районе. Состав перевозчиков значительно изменился. Масштабные изменения ожидают саму систему общественного транспорта в областном центре и его окрестностях: полностью обновится автопарк, будут действовать современные способы оплаты проезда, в автобусах появятся кондиционеры, а водители наденут галстуки. «Ъ-Ярославль» собрал все наиболее важные изменения, которые произойдут в ходе модернизации общественного автотранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Мэрия недалеко уехала

Попытки реформирования общественного автобусного транспорта в Ярославле идут с 2017 года, когда на тот момент мэр города Владимир Слепцов заявил о новых требованиях к маршрутным такси: единый внешний вид, экологический стандарт Евро-5, новый подвижной состав. Против этого выступили частные перевозчики, которые не хотели идти на дополнительные затраты.

Добиться существенных результатов господину Слепцову не удалось, и эстафету у него в 2020 году перехватил новый мэр Владимир Волков. Главными тезисами его реформы стали отказ от маршрутных такси, переход на единый регулируемый тариф и корректировка транспортной схемы. В ходе реформы в Ярославле появились новые перевозчики из столичного региона. Новая маршрутная схема заработала летом 2021 года и вызвала значительную критику горожан. Люди заметили, что транспорта стало меньше, а время ожидания автобусов выросло.

Осенью 2021 года врио губернатора Михаил Евраев в качестве экстренных мер привлек новых федеральных перевозчиков, которые смогли увеличить количество работающих в городе автобусов. Тогда же губернатор заявил о необходимости кардинально изменить ситуацию. Главными проблемами были признаны высокий износ автобусов, нарушения расписания, нехватка транспорта в часы пик, высокий уровень аварийности.

Как брутто поможет

После неудач мэрии Ярославля в организации транспортного сообщения правительство области приняло решение забрать полномочия по транспорту на уровень региона с 2023 года. План комплексной модернизации общественного автотранспорта в Ярославле и Ярославском районе правительство области представило в сентябре 2022 года на заседании Ярославской областной думы. В правительстве заявили о новых принципах организации транспортной работы.

Во-первых, было решено поменять экономическую модель работы транспорта. Раньше плату с пассажиров получали сами перевозчики, а бюджет компенсировал им провоз льготников. Новая система предполагает переход на брутто-контракты, по условиям которых перевозчик получает деньги за работу не от пассажиров, а из бюджета. При этом учитывается качество работы — соблюдение расписания движения, требований к подвижному составу, количеству машин на линии и т.д. Средства от оплаты проезда поступают в бюджет области. Предполагается, что перевозчики становятся заинтересованы не в гонке за пассажирами, а в точном выполнении условий госконтракта, ведь деньги они получают именно за это.

Во-вторых, новая система предполагает полную замену автобусного парка в городе и районе. Это стало возможным благодаря брутто-контрактам: в плату перевозчику включена инвестиционная составляющая. Перевозчик берет автобус в лизинг и выплачивает лизинговые платежи в течение нескольких лет, имея определенную госконтрактом гарантированную выручку.

В-третьих, модернизация общественного транспорта позволяет организовать единую систему оплаты проезда, так как получателем денег будут являться не несколько коммерческих перевозчиков, а региональная власть.

В-четвертых, передача полномочий на уровень области позволила создать единую маршрутную сеть на территории Ярославля и Ярославского района, которые фактически представляют собой агломерацию.

Ход салоном

Новые требования к автобусам были заложены в условия аукционов, которые прошли в феврале-марте 2023 года. Перевозчики должны будут начать работу на новых автобусах (не старше одного года). В основном на улицах областного центра будут работать автобусы большого и среднего класса повышенной вместимости, на некоторых маршрутах останутся «Газели». Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, автобусы должны быть оборудованы информационными и медиапанелями, кондиционерами, системами видеонаблюдения, системами учета пассажиров, валидаторами для оплаты проезда, датчиками ГЛОНАСС, системой мониторинга состояния водителя.

Вне зависимости от компании-перевозчика все автобусы будут оформлены в едином стиле. Машины будут желтого цвета с гербом Ярославля и надписью «Яавтобус», такие автобусы уже возят пассажиров на пилотном маршруте №176. Водители должны работать в форменной одежде, в состав которой у мужчин с осени по весну входит галстук. Им запрещено пользоваться мобильными телефонами и курить. Контролировать это будет камера, установленная в кабине водителя. На протяжение всего срока действия контрактов к автобусам будут предъявляться требования по техническому состоянию и чистоте. В частности, автобус будет считаться грязным, если с расстояния 20 метров не читаются надписи на его бортах. Температура в салонах не должна быть выше 25 и ниже 12 градусов.

В ряде контрактов обязательным условием для перевозчиков обозначено использование газового топлива. Ранее использование газа в Ярославле сдерживала нехватка АЗС с заправкой метаном. Для решения этой проблемы накануне модернизации транспорта под Ярославлем были открыты два новых газозаправочных комплекса, еще один готовится к открытию.

Кондукторам нажмут на тормоза

В ходе модернизации автобусный транспорт в Ярославле и Ярославском районе перейдет на безналичную систему оплаты. В каждом автобусе будут установлены стационарные валидаторы, через которые пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. По словам директора дептранса Татьяны Черемных, такая система, во-первых, сделает оплату более удобной для пассажиров, а, во-вторых, повысит безопасность, ведь водителю не придется отвлекаться на сбор денег.

Валидаторы будут принимать банковские карты, возможна будет оплата смартфоном. Продолжат работу персонифицированные транспортные карты льготников, кроме того, оплата будет доступна через специально разработанное мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт». Будет введена транспортная «ЯКарта» — альтернатива банковской, которая может служить и для разовой оплаты, и для абонемента.

На первом этапе в части автобусов будут работать контролеры, главная задача которых — консультирование пассажиров. Также плату наличными во время переходного периода будут принимать и водители во время остановок. Как заявил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, со временем планируется полностью отказаться от наличных. Проверять оплату проезда будут контролеры ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». В штат контрольно-ревизионной службы примут 411 человек. Контролеров планируется наделить полномочиями по составлению административных протоколов за безбилетный проезд.

Вот везет

В феврале-марте 2023 года состоялись аукционы по 137 городским и пригородным маршрутам, объединенным в 34 лота. По данным областного дептранса, победителями в них стали девять перевозчиков.

46 маршрутов будет обслуживать ООО «Транспорт Ярославии», 51% которого контролируется правительством области через АО «Ярославское АТП» (которое раньше также работало в городе). Компания зарегистрирована в Москве, но, как заявляют в областном правительстве, проходит перерегистрацию в Ярославле.

40 маршрутов выиграло ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга. На 25 маршрутах будет работать московская компания ООО «СтарТранс». Оставшиеся маршруты поделили ярославские компании ООО «ЯТК-2» (девять маршрутов), ООО «Драйв» (семь маршрутов), ООО «ГирфТранс» (четыре маршрута), ООО «ЯрБУС» (три маршрута), ИП Намазов (два маршрута), ООО «Альянс Авто» (один маршрут). При этом численный перевес по маршрутам — хоть и незначительный, но у ярославских перевозчиков (с учетом «Транспорта Ярославии»).

Часть этих перевозчиков уже работали в Ярославле («Первая пассажирская компания», «ГирфТранс», ИП Намазов), часть работала ранее, но вышла на аукционы через новые юрлица. Полностью ушли с рынка «ПАТП-1», «Автократ», «Транском-авто», «Трансмагистраль».

Замена с колес

Замена автобусов и выход на маршруты новых перевозчиков будет происходить в течение апреля-мая 2023 года. Как рассказал первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев, процесс разделен на этапы длительностью в две недели. На каждом этапе будет происходить в среднем замена 20% городского транспорта. Власти будут следить, как работают новые перевозчики, и решать проблемы, если они возникнут. После того, как работа будет отлажена, начнется следующий этап.

По словам господина Авдеева, сейчас правительство области контролирует как процесс приобретения новых автобусов победителями конкурсов, так и набор водителей компаниями, которые ранее не работали в городе. В частности, в компанию «Транспорт Ярославии» планируется трудоустроить водителей автобусов из муниципального АО «ПАТП-1», которое не приняло участие в аукционах. Кондукторы предприятия также получили приглашение на работу в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Контрольная работа

Заказчиком автобусных перевозок в Ярославле и Ярославском районе с апреля-мая будет выступать вновь созданное ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Для контроля за движением транспорта, пассажиропотоком и оплатой проезда будет использоваться автоматизированная система управления транспортом. Как следует из государственного контракта на оказание услуг по доступу к системе, она позволит отслеживать в реальном времени весь транспорт на маршрутах, количество пассажиров, число оплат при помощи электронных систем. Также с помощью системы заказчик перевозок будет иметь доступ к камерам видеонаблюдения в автобусах. Точные данные движения транспорта пассажиры смогут увидеть в мобильном приложении.

На основании данных системы будет происходить оплата работы перевозчиков, деньги они будут получать за фактическую работу транспорта. При задержке времени выезда из начальной точки маршрута более чем на две минуты (до 10 минут при опоздании предыдущего рейса) без уважительной причины рейс не будет считаться выполненным и не будет оплачен.

Автоматизированная система управления транспортом позволит координировать работу не только автобусов, но и контролеров, которые будут выезжать туда, где система увидит случаи проезда без оплаты.

Общественно-полезный транспорт

После публикации условий аукционов у жителей Ярославля начали возникать вопросы по ряду маршрутов. Люди обратили внимание, что на некоторых маршрутах автобусов планируется меньше, чем в действующих контрактах, либо класс транспорта меньше, чем сейчас, либо же количество и класс транспорта остаются без значимых изменений.

По словам первого заместителя председателя правительства области Максима Авдеева, по сравнению с фактическим выпуском на сегодняшний день число автобусов и их провозная способность увеличатся.

«Текущее состояние транспорта оставляет желать лучшего. Отсюда сходы, отсюда невыход на линию и другие факторы, в результате которых необходимый объем выхода транспорта не обеспечивается. Если мы говорим, что появляется совершенно другой подвижной состав по уровню качества, технической оснащенности, и он будет ходить в нужном объеме, то это не то же самое»,— рассказал Максим Авдеев.

По тем маршрутам, которые вызывают озабоченность у общественников, региональные власти сейчас проводят дополнительное исследование пассажиропотока.

«Привлекаем активных жителей к совместной проработке проблемных вопросов. Вместе анализируем ситуацию и риски. Если видим, что они есть, будем принимать решения по корректировке расписания и схем движения автобусов, распределения подвижного состава по маршрутам»,— говорит директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных.

Семь лет — один ответ

В областном правительстве предполагают, что полная замена автобусов в Ярославле произойдет до 1 июня 2023 года. Контракты будут действовать до 2030 года. Власти обещают, что будут жестко контролировать работу перевозчиков и расторгать контракты в случае существенного невыполнения условий.

Условия контрактов предполагают возможность одностороннего расторжения, а также проведения экспертизы качества исполнения работ перевозчиком. В случае расторжения контрактов власти выставят освободившиеся маршруты на новый аукцион.

Антон Голицын

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