Для нижегородских промышленников готовят бизнес-миссию в Киргизию

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) и Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП) заключили соглашение о сотрудничестве. В сентябре стороны планируют организовать первую бизнес-миссию в Бишкек, сообщили в НАПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей Фото: Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей

Нижегородские и киргизские промышленники также договорились содействовать деловым контактам предпринимателей, проведению выставок, конференций и других мероприятий, искать партнеров для торговли и создания совместных производств.

«В ходе идущей перестройки экономических и хозяйственных связей с Запада на Восток Кыргызстан позволяет выстроить оптимальную логистику. Республика обладает определенным потенциалом, включая кадровый»,— рассказал председатель совета НАПП Валерий Цыбанев.

Кыргызский союз промышленников и предпринимателей объединяет более 20 отраслевых ассоциаций и общественных объединений страны.

Совокупный оборот между Нижегородским областью и регионами Центральной Азии, по последней официальной информации за 2021 год, составлял порядка $400 млн, из них более 20% приходилось на товарооборот с Кыргызстаном.

Наталья Алексеева