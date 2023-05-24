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Коммерсантъ FM
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Воронежский облсуд признал геноцидом убийства жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны

Воронежский областной суд удовлетворил заявление региональной прокуратуры о признании убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом.

Заявление надзорного органа рассматривалось с середины апреля прошлого года, оно было подготовлено по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. В ходе работы прокуратура изучила архивные данные и опросила историков и специалистов. К иску было приложено 19 томов материалов, содержащих свидетельства событий семимесячной оккупации Воронежской области с 1 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го. За это время в регионе погибли более 198 тыс. мирных советских граждан и военнопленных, почти 77 тыс. человек насильственно угнаны с территории области в страны Западной Европы.

Общий ущерб от военных преступлений нацистов в пересчете на современные деньги оценивается почти в 12 трлн руб. В прокуратуре объясняют, что заявление было подано в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны и восстановления исторической справедливости. Ранее аналогичные процессы прошли в других регионах России.

Сергей Толмачев, Воронеж

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