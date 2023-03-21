Суд признал геноцидом преступления вермахта в Белгородской области

Белгородский областной суд удовлетворил заявление прокуратуры о признании преступлений, совершенных войсками нацистской Германии на территории региона с июля 1941 по август 1943, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленные солдаты гитлеровской армии на Белгородском направлении, 1943 год

Фото: Галина Санько / РИА Новости Пленные солдаты гитлеровской армии на Белгородском направлении, 1943 год

Фото: Галина Санько / РИА Новости

Суд установил, что в указанный период немецко-фашистские захватчики сформировали в Белгородской области карательные батальоны, которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, проводили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания.

«Всего за период временной оккупации Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были истреблены более 71,7 тыс. человек. Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными»,— указано на официальном сайте надзорного ведомства.

Заявление по этому делу направили в суд по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Практических последствий (к примеру, взыскания репараций) решение суда не повлечет.

Ранее идентичное решение по схожему иску (о признании преступлений нацистов геноцидом) принял Ставропольский краевой суд. До этого городской суд Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда.

Григорий Лейба