NYT: атака диверсантов на Белгородскую область была отвлекающим маневром

Атака диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский городской округ Белгородской области была отвлекающим маневром, чтобы стянуть российские войска на российскую границу вместо линии фронта. Об этом сообщила со ссылкой на источник газета The New York Times.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что украинские военные поддерживали диверсионно-разведывательную группу, защищая границу Украины в случае контратаки России. Другой украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил версию, которую уже высказывали официальные лица Украины: непосредственно ВСУ не входили на российскую территорию.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков считает, что за проникновением диверсантов последует «создание сплошного фронта вдоль этой границы, который придется откуда-то наполнять общевойсковыми частями и соединениями ВС РФ». По его мнению, размещение большего числа военных вдоль границы еще больше растянет силы России и будет выгодно Украине.

Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, который сейчас консультирует киевское правительство, также считает, что проникновение диверсантов должно вынудить Россию развернуть больше своих сил вдоль границы, а не на линии фронта. Кроме того, у атаки, по его мнению, была и политическая цель. «Россияне увидят, что у них есть проблемы между собственными гражданами, поэтому идея единой России серьезно пострадает»,— считает бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

Британская военная разведка полагает, что Москва, скорее всего, воспользуется атаками, чтобы «подкрепить официальную версию о том, что она является жертвой войны».

В результате действий диверсантов, проникших в Грайворонский городской округ, были ранены 13 человек, погиб один мирный житель села Козинка, еще одна пожилая женщина умерла при эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов вывезли вглубь региона. В области ввели режим контртеррористической операции.

На следующий день, 23 мая, Минобороны России сообщило, что в ходе операции в Белгородской области были убиты 70 украинских диверсантов, остальные «вытеснены» на Украину. Высокопоставленный украинский чиновник, который говорил с NYT на условиях анонимности, признал, что взявший на себя ответственность за атаку диверсантов на Белгородскую область «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен) понес потери. После этого режим КТО был отменен.

Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в операции в Белгородской области участвовали «российские добровольцы», исключительно россияне, чтобы создать «полосу безопасности для защиты гражданских украинцев». В Кремле считают напавших на Белгородскую область украинскими боевиками, а не русскими диверсантами.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».