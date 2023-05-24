Лидер Партии победы поддержал Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции

Глава турецкой ультраправой Партии победы Умит Оздаг заявил, что поддержит лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции. Господин Оздаг пояснил, что лидер оппозиции поддержал его призыв вернуть находящихся в стране 13 млн беженцев на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Burhan Ozbilici / AP Фото: Burhan Ozbilici / AP

«Мы достигли консенсуса по модели, которая снова сделает наши улицы безопасными и уберет с наших улиц банды наркоторговцев, и поэтому мы, Партия победы, решили поддержать господина Кылычдароглу во втором туре»,— заявил Умит Оздаг (цитата по CNN Turk).

По его словам, Кемаль Кылычдароглу пообещал в случае победы способствовать возвращению беженцев в их родные страны. «Турция не может преодолеть свои экономические проблемы без возвращения этих 13 млн беженцев на родину. Мы не можем предотвратить рост арендной платы, мы не можем продавать гражданство турецкому народу для покупки недвижимости, не можем найти работу для наших детей»,— утверждает господин Оздаг.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. По его итогам действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Из-за того, что никто не смог преодолеть порог в 50%, был назначен второй тур выборов, который состоится 28 мая.

О ходе президентских выборов — в публикации «Ъ» «В Турции третий не лишний».

Лаура Кеффер