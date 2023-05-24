Фаворитам пришлось отодвинуться

Финско-латвийский чемпионат мира по хоккею, от которого отстранена сборная России, добрался до стадии play-off после еще больше запутавшего и так нечеткий расклад турнира группового этапа. Лучше остальных на нем выглядели формально не входящие в список хоккейных гигантов швейцарцы и без блеска укомплектованные американцы. А финнам и канадцам, до этого трижды подряд встречавшимся в финалах мировых первенств, на этот раз после скромных выступлений в группе придется рубиться друг с другом уже в четвертьфинале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Швейцарии Нико Хишир (слева) борется с канадцем Майклом Каркоуном

Фото: Roman Koksarov / AP Игрок сборной Швейцарии Нико Хишир (слева) борется с канадцем Майклом Каркоуном

Фото: Roman Koksarov / AP

В четверг четвертьфинальными матчами стартует play-off чемпионата мира, который поделен между Тампере и Ригой. И для любителя всяких занимательных спортивных историй с крутыми и небанальными сюжетами он пока, конечно, представляется шикарным подарком. А штука в том, что на групповом этапе ни один из «официальных» хоккейных гигантов, привыкших гоняться за медалями топ-турниров, не тянул на их будущего обладателя. И это касается не только шведов и чехов, но и двух сборных, которые на фаворитов были похожи больше остальных хотя бы в силу бэкграунда.

Три предыдущих мировых первенства — 2019, 2021 и 2022 годов (в 2020-м состязание сорвала пандемия коронавируса) — завершились канадско-финским финалом. Но теперь его точно не будет, потому что сетка на сей раз свела их участников уже на стартовой стадии play-off.

Ну или чуточку точнее будет сказать, что свели их там, оставив, следовательно, кого-то вообще без наград, даже без бронзы, собственные довольно посредственные результаты на групповом этапе, опустившие сборную Канады в группе B на второе место, а сборную Финляндии в группе A — аж на третье.

Канадцы мучились в большей части матчей, а их проблемы временами резали глаз: то абсолютное бессилие в нападении, то жуткие провалы в обороне, то нервные срывы, выливающиеся в удаления, а в случае с форвардом Джо Велено, ударившим соперника коньком,— в дисквалификацию на пять встреч. На фоне сборной Канады неплохо смотрелись и соперники, в итоге пролетевшие мимо play-off. Словаки уступили ей в серии буллитов, а норвежцы, рядовые аутсайдеры без единой по-настоящему привлекательной черты, в этой же серии канадцев побили. Причем гранд в основное время спасся с громадным трудом, отыгравшись за несколько секунд до сирены.

У финнов дела обстояли ничуть не лучше. Вроде бы в строю львиная доля героев удачных чемпионатов мира и прошлогодней «золотой» Олимпиады в Пекине, вроде бы усиление из НХЛ — в лице, например, бомбардира Микко Рантанена — довольно солидное, но прежним крепким хоккеем и не пахнет. Финская команда одержала на групповом этапе две очень крупные победы — по 7:1 — над венграми и датчанами, но еще в пяти матчах представала весьма вялой и беззубой, в конце концов доигравшись до необходимости уже на старте play-off рубиться с оппонентом, с которым, что бы с ним ни происходило перед кубковой стадией, пересекаться так рано не захочется никому.

При этом с точки зрения как цифр, так и впечатлений явными фронтменами группового этапа оказались сборные, в фаворитский шорт-лист не входившие.

Сборная Швейцарии — это в принципе если и гранд, то с кучей оговорок и без титулов. А что касается сборной США, то возникало множество вопросов по поводу ее комплектования к чемпионату. Ну то есть можно было сказать, что американский менеджмент мудро решил на нем «прокачать» перспективную молодежь и переживающих непростой период в карьере, однако еще не отказавшихся от амбиций ветеранов. Но скорее от процесса формирования сборной отдавало простым принципом «и так сойдет».

Реальность ожиданиям совершенно не соответствовала. Швейцарцы, получив удивительно мощный десант из НХЛ, включавший таких известных хоккеистов, как Нико Хишир, Кевин Фиала, Нино Нидеррайтер, благодаря солидной, куда солиднее, чем, допустим, у обыгранных ими канадцев, игре, расположились на верхушке таблицы группы B, потерпев единственную осечку, и то условную. В заключительном туре, уже гарантировав себе первую позицию, швейцарская сборная проиграла в овертайме рвущимся в play-off латвийцам, вышедшим на шведов.

Сборная США и вовсе поражений не терпела, поразив скоростью и готовностью провоцировать соперника на потери и превращать их в забитые голы. А еще — формой тех самых давно списанных в утиль безвестных ветеранов, обитающих в низших лигах. Ее сильнейшие бомбардиры Ти Джей Тайнан и Рокко Гримальди, у которых в активе десять и девять очков, играли ничуть не менее ярко и эффективно, чем некоторые заметные персонажи клубов НХЛ в составах сборных-конкурентов. Американцев, правда, их блестящий график не избавил от столкновения в четвертьфинале со сборной из числа формально ведущих — чехов. Швейцарцам же достался несомненный приз в лице все-таки невысоко котирующейся сборной Германии.

Правда, тем, кто уже предвкушает какую-нибудь громоподобную сенсацию, венчающую чемпионат мира, следует быть осторожными с прогнозами и вспомнить хотя бы первенство прошлогоднее. В 2022 году швейцарцы также были жутко хороши на групповом этапе, также финишировали первыми в группе, но в play-off срезались сразу же — как раз на американцах, которые тогда поначалу играли ничуть не интереснее, чем в 2023 году те же чехи. Гранды, в том числе проблемные, в решающих встречах умеют добавлять.

Алексей Доспехов