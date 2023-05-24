Определились все пары в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв сборную Швейцарии в овертайме со счетом 4:3. Матч прошел в Риге вечером 23 мая.

В сборной Латвии шайбы забили Ральф Фрейбергс (22-я минута), Родриго Аболс (27-я), Каспарс Даугавиньш (55-я) и Рудолфс Балцерс (63-я). В сборной Швейцарии — Кевин Фиала (27-я), Марко Миранда (48-я) и Андрес Амбюль (54-я). По итогам игры Латвия заняла третье место в группе В, став последней страной, которая вышла в четвертьфинал чемпионата.

Ранее вчера, 23 мая, сборная Германии выиграла команду Франции со счетом 5:0. В тот же день сборная Словакия выиграла команду Норвегии со счетом 4:1, Канада — Чехию со счетом 3:1, США — Швецию со счетом 4:3, Финляндия — Данию со счетом 7:1.

Матчи четвертьфинала пройдут завтра, 25 мая. Команды сыграют в следующих парах:

США — Чехия,

Швейцария — Германия,

Швеция — Латвия,

Канада — Финляндия.

Матчи полуфинала пройдут 27 мая, за третье место – 28 мая, за первое — также 28 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года должен был пройти в Санкт-Петербурге. В апреле 2022-го Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла турнир в Латвию и Финляндию из-за начала российской военной операции на Украине. Сборные России и Белоруссии также вынуждены пропустить турнир из-за санкций IIHF.

Об ожиданиях от чемпионата — в материале «Ъ» «Турнир без мечты».

Олеся Павленко