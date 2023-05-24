Опыт и труд все перетрут

Российские работодатели переключились на возрастных кандидатов. За последний год компании в два раза чаще искали сотрудников старше 45 лет. Число таких вакансий увеличилось на 119%, сообщили в сервисе «Авито Работа». Значительный прирост аналитики отмечают в сферах, связанных с ручным трудом. Например, в четыре раза вырос спрос на фрезеровщиков, фасовщиков, токарей и курьеров, а также менеджеров по продажам и кассиров старше 45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Причем тенденция начала формироваться задолго до 2022 года, говорит управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель: «Это тесно связано с ситуацией в экономике. Что происходит? У нас не хватает людей во многих сферах — просто физически доступных соискателей стало меньше. Поэтому, с одной стороны, компании начинают максимально расширять свой пул. С другой — соискатели хорошо понимают, что с расширением пула у них становится больше возможностей.

Что касается причин, не думаю, что это связано с отъездом молодых людей. У нас такая тенденция последние несколько лет. Из-за COVID-19 число доступного трудоспособного населения уменьшилось. С точки зрения происходящего в экономике есть огромный спрос на производство, и, соответственно, более востребованными становятся люди, которые там нужны.

Это специалисты, которые раньше уже работали, имеют опыт и понимание, как обращаться со станками и так далее. Если отток молодых людей и был, то он не такой большой, чтобы сильно повлиять. К тому же они в основном смотрят на удаленный формат работы. Если мы говорим о категории 45+, это явно не те сотрудники, которые их замещают».

Специалистами старше 45 лет активнее стали интересоваться и в сфере IT. По данным аналитиков, таких кандидатов в качестве программистов, а также маркетологов и финансистов сейчас рассматривают в полтора раза чаще. “Ъ FM” спросил у бизнеса, какое значение они придают возрасту соискателя:

Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Когда мы ищем айтишников, у нас нет какого-то указания по возрасту. Но в целом кандидаты с опытом — и чаще всего это связано с возрастом — приветствуются. Причем есть старая школа или сотрудники, которые получили достаточно большой инженерный опыт и потом переквалифицировались и стали айтишниками. Эти кадры фантастически производительны. Мы сейчас не рассуждаем с точки зрения бронирования. Для IT-специалистов эта проблема не настолько актуальна». Президент коммуникационной группы TWIGA Александр Оганджанян: «Я не думаю, что руководитель компании ставит перед HR или кадровиками задачу найти маркетолога, но чтобы он был не моложе 45 лет. Я не замечал, что нет молодых соискателей, честно говоря. Мне кажется, они все равно востребованы. Тренда, что некого приглашать из молодых, не вижу». Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Сказать, что мы начали предпочитать более возрастных работников, точно нельзя. Зависит от направления отделов: где-то больше предпочитаем молодежь, где-то — людей постарше с опытом. Какого-то ручного труда, который еще остался, не много, постоянно автоматизируем. Но если есть какие-то участки, то туда могут приходить люди постарше, которые более сложную квалификацию по каким-то причинам не получили».

Также, по данным исследования сервиса «Авито. Работа», количество соискателей старше 45 лет увеличилось на 57%. При этом 31% из них — люди старше 60. Больше всего резюме приходится на специальности повара, флориста и медицинского работника. Таких кандидатов стало в пять раз больше. В четыре раза увеличилось количество резюме дизайнеров старше 45 лет и в два раза — администраторов и сварщиков.

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Яна Загоровская