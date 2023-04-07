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Коммерсантъ FM
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Труду все возрасты покорны

В каких сферах людям старше 50 лет легче всего найти работу

Работодатели заинтересовались соискателями предпенсионного возраста. На фоне рекордно низкого уровня безработицы в стране — чуть больше 3,5% — каждый специалист становится на вес золота, и предрассудки касательно возраста отходят на второй план, отмечают менеджеры по найму.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Особенно это актуально для рабочих специальностей, отмечает глава кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Сотрудников не хватало даже в 2021 году, особенно если мы говорим про рабочие профессии, промышленные, IT. Такая тенденция уже наблюдалась, а мобилизация ее дополнила, поскольку в этих отраслях в основном задействованы мужчины — это и инженерно-технические специалисты, и специалисты по производству. Здесь оголился большой пласт.

Почему возник дефицит кадров для промышленных предприятий

Люди 50 лет и старше становятся более востребованы. И промышленность, и финансовая отрасль будут с удовольствием рассматривать таких кандидатов, потому что это люди с опытом, с меньшими запросами по зарплате процентов на 20-30, чем у ребят 30 лет. Они также более лояльны к стране, к компаниям. Для работодателя это хорошие кадры. Если есть опыт работы, например, бухгалтером, неважно, в какой отрасли ты трудился, не нужно бояться ее менять. В России работа есть, самое главное — желание ее найти».

Гендиректор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая убеждена, что интерес работодателей к соискателям старше 50 лет сохранится надолго. По ее мнению, альтернативы у бизнеса сейчас просто нет: «Самым неюным сотрудником, которого мы недавно устроили на работу, причем через кадровое агентство, что большая редкость, был мужчина 66 лет. И это уже не уникальный случай.

Персонала не хватает настолько, что работодатели обращаются к специалистам 50+ и 60+.

Ситуация будет усугубляться, поскольку мы находимся в демографической яме, у нас есть отток трудоспособного населения. Кроме того, падает эффективность производств и различных бизнесов, а это означает, что требуется больше людей. Ныне живущим и уже трудоспособным совершенно не стоит беспокоиться о том, найдут они работу в более старшем возрасте или нет.

Найдут, поскольку, что бы ни думали работодатели, какие бы ни были у них предрассудки, рынок труда в таком положении, что не позволит отказаться от услуг неюных соискателей. В противном случае придется намного больше платить, привлекая более молодых. Тогда мы должны быть очень эффективными, высокомаржинальными, прибыльными и нежадными».

С какими трудностями при наборе сотрудников сталкивается бизнес

В то же время в управленческом звене такая тенденция почти незаметна. По словам партнера Kontakt InterSearch Russia Галины Спасеновой, руководители старше 50-ти по-прежнему с трудом находят новую работу, но выход для них, тем не менее, есть: «С одной стороны, мы понимаем, что в государственном секторе по-прежнему трудится много специалистов старшего возраста, и им будет комфортно работать с людьми своего же поколения.

При этом очевидно, что стартапы, которыми управляют 30-летние или 35-летние, не так охотно берут кандидатов более старшего поколения — фактически их родителей. С другой стороны, не секрет, что государственные компании платят намного меньше, чем многие коммерческие».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников убежден, что тренд на снижение уровня безработицы продолжится, а значит, компании начнут еще более ожесточенно конкурировать между собой за специалистов. По его оценкам, средний и малый бизнес уже борется за кадры, в том числе за прежде мало востребованных студентов без опыта и женщин в декрете.

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Лилия Галявиева

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