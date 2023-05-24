Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, с какими результатами завершились вечерние торги Phillips.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phillips Фото: Phillips

И в завершение серии рассказов о большой нью-йоркской аукционной неделе современного искусства проанализируем торги дома Phillips, который нам не чуждый, так как принадлежит российскому по происхождению капиталу Mercury Group.

Итак, вечерняя распродажа Phillips принесла в общей сложности $69,5 млн с премиями. Эта цифра значительно ниже и прошлогоднего общего объема аналогичных продаж (в 2022-м было $226 млн), и меньше, чем общий объем продаж в 2021-м, пандемическом году, тогда торги принесли $118 млн. Аналитики сходятся в том, что это является признаком охлаждения арт-рынка.

Из 37 выставленных работ 33 лота проданы, десять из них проходили по категории «guarantee bids», то есть их продажа случилась бы независимо от реального результата в зале.

Кстати, общий объем недотянул даже до нижней границы эстимейта, примерно в $10 млн. Топами продажи Phillips ожидаемо стали три лота — работы Бэнкси за $9,7 млн, Пабло Пикассо за $7,3 млн и Роя Лихтенштейна за $5,5 млн.

Эксперты с удивлением отмечают заметное падение интереса к работам Энди Уорхола, несмотря на то, что сейчас в пространстве Ист-Виллидж Фонда Бранта в Нью-Йорке идет его выставка. Единственный лот у Phillips, — это шелкография 1973 года, на которой четыре Моны Лизы изображены на сетке в оттенках черного и сепии. Продана за $1,9 млн, ниже минимального эстимейта.

Некоторые отдельно выделяют категорию «undervalued artists of color», «недооцененные художники цвета», как тенденцию последних лет.

Вот снова появляется на горизонте 65-летний художник из Лос-Анджелеса Генри Тейлор, теперь с картиной «Дакар, Сенегал №3». Портрет сидящего охранника продан за $584 тыс., в шесть раз выше нижней оценки.

В самом конце зал расшевелила продажа полотна недавно ушедшей американки Элейн Стёртевант, которая известна своим, как выражаются, «непочтительным копированием канонических художников-мужчин». Это был «Этюд для Мэрилин» с отсылкой к Уорхолу. $2,9 млн, почти второе больше оценки.